抵港外傭周五起「3+4」檢疫　四日醫學監察可在僱主家中工作

勞工處今日（10日）表示，由本周五起抵港工作的外傭將以「3+4」模式進行檢疫，其中四天居家醫學監察於僱主家中進行，期間須受疫苗通行證的黃碼限制，不得進入涉及不佩戴口罩或群組活動的高風險場所，但可以進行風險較低的日常必需活動，例如乘搭交通工具、進入超級市場及街市等，亦可在僱主家中工作。

​不過，因應個別家庭狀況，勞工處已原則上批准僱主可安排外傭在並非用作指定檢疫酒店的持牌酒店或賓館完成四天醫學監察，及其後三天自行觀察，無須向勞工處申請。至於本周五前已在指定檢疫酒店完成最少三晚檢疫的外傭（即8月3日至8日期間抵港的人士），政府會在確認他們的核酸檢測陰性結果後，陸續安排他們在8月9日至12日離開酒店。



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勞工處發言人稱，外傭抵港首次核酸檢測當天視作第零天計算，須在指定檢疫酒店居住三晚接受強制檢疫，每天須進行快測並在第二天進行核酸檢測，持續檢測陰性者可於第三天早上完成強制檢疫。

外傭其後須於僱主家中接受四晚醫學監察，每天須進行快側，並在抵港第四天及第六天取得當天快側陰性結果後，同日到社區檢測中心、流動採樣站或自費到獲政府認可的本地醫療檢測機構進行核酸檢測。

在醫學監察期間外傭可在僱主家中工作，取得當天快速抗原測試陰性結果後可以外出，但仍受疫苗通行證的黃碼限制，不得進入涉及不佩戴口罩或群組活動的高風險場所，及主動查核疫苗通行證的表列處所，包括食肆、娛樂及宗教場所等。

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外傭可進行風險較低的日常必需活動，例如乘搭交通工具、進入超級市場及街市等。持續檢測陰性者在抵港第七天早上完成醫學監察。

此外，外傭完成醫學監察後三天繼續自行觀察身體狀況，每天進行快側至第十天，並於第九天接受最後一次核酸檢測。

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僱主或職業介紹所可經以下連結參閱指定檢疫酒店的資料,如僱主或職業介紹所希望安排外傭在持牌酒店和賓館進行醫學監察及自行觀察，可按此參閱持牌酒店和賓館名單。勞工處的外傭專題網站亦提供有關外傭檢疫安排的資訊和相關連結。

市民如對外傭檢疫安排有任何查詢，可致電勞工處24小時熱線2717 1771（由1823接聽）、發送電郵至fdh-enquiry@labour.gov.hk或經專題網站的網上表格與勞工處聯絡。