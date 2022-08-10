疫情｜增4593宗多4死　87歲婦腸臟破裂腹膜炎惡化不治　已打三針

疫情持續，本港今日（10日）新呈報4,593宗確診，較昨日反彈13%，連續三周錄得逾4,000宗，今日再多4宗死亡，累計第五波有9,341宗死亡個案。其中一名離世病人為87歲老婦，她已接種三針疫苗，求醫發現腸臟有破裂，但因情況不穩不宜施手術，最終腹膜炎惡化不治。



另外，就日前一名90歲長者快測陽性後3日被家人揭發昏迷，送院不治，醫管局重申，「護訊鈴」會了解獨居確診長者需要安排視像診症，最快即日可速遞口服藥，呼籲長者如有少許不適應立即求醫。



▼8月9日 安心出行黃紅碼實施首日對食肆影響不大▼



+ 5

不治老翁患有肝硬化及肝癌

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會上公布，新呈報4,593宗確診，當中4,344宗本地個案，249宗輸入個案。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，今日新呈報4宗死亡個案：

第一宗是87歲老婦，她生前與家人同住，已接種三劑疫苗，有心律不正及腦退化，7月31日感疲倦、食欲不振，到急症室求診發現陽性，入院治療同日肚痛，接受電腦掃瞄，見到腸臟有破裂，臨床情況不穩定，不適宜手術，她腹膜炎情況惡化，延至昨日不治。

第二宗是75歲老翁，與家人同住，已接種三劑疫苗，本身肥胖、血壓高、糖尿病、心臟病等，曾做過「通波仔」，有肝硬化及肝癌，7月14日肚有積腹水，要做放腹水手術，入院發現確診，有開抗病毒口服藥，當時無上呼吸病徵，不同團隊包括腸胃腫瘤科同時間一直跟進肝臟問題，但因為肝衰竭引致多器官衰竭，昨日死亡。

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



+ 3

確診老翁獲處方口服藥後10日仍檢測陽性

第三宗是87歲老翁，沒有打過疫苗，他曾經中風、血壓高、慢性疾病，7月17日在家中快測陽性，翌日到指定診所，有咳、流鼻水，曾處方口服藥，當時情況穩定，相隔10日後到急症室，出現發燒、氣促及有痰，經檢測呈陽性，CT值26.3代表病毒量略高，他肺部惡化，併發心臟病，昨不治。

第四宗是61歲男士，已接種兩劑疫苗，有抽筋、腦退化，本身長期卧床，經常因為塞痰而需要入醫院治療，7月21日在院舍發現氣促、血含氧量低、咳嗽、有痰，送院後處方口服藥，有做物理治療拍痰，但發燒持續，尿道及肺部有細菌感染，情況惡化，昨日死亡。

▼8月6日 家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼



+ 9

90歲染疫長者生前曾透過「護訊鈴」接受診治

日前一名90歲長期病長者，在快測陽性後3日被家人發現昏迷，送院證實死亡。被問到醫管局如何支援獨居長者，關慧敏表示，「護訊鈴」在8月3日接觸患者，暫未有資料顯示是否有接受服務，強調有透過不同方法接觸獨居長者，了解是否不適，會否到指定診所，或者進行視象診症，繼續會審視安排幫不同病人需要。

關慧敏重申，確診長者病徵來得較快，如有少許不適應盡快求診，特別是長者、長期病患，盡早開藥。她又指近日天氣不穩定，上周酷熱，確診病人及長者不便外出求診，希望他們使用視象診症服務，只要透過HA GO預約指定診所，可以幫病人或其家人預約服務，系統每日會運作，如病人有需服藥可即日或翌日速遞，目前為止超過3,000人使用服務。