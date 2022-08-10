黃大仙豪苑、大埔新達廣場等逾23處污水陽性　三區派27萬套快測包

本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今日（10日）公布，因應中西區、大埔、及黃大仙區，部份地點的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向涉事居民、清潔工和物業管理員派發合共約27萬個快速抗原測試包，供自行檢測。



各區涉及的屋苑和大廈包括大埔富雅花園、新達廣場、景雅苑；黃大仙豪苑、啟德花園、慈愛苑，以及中西區荷李活大樓、尚雅苑及欣翠閣等。



▼8月10日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



+ 1

政府今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地區包括：

．中西區︰太平山街、差館上街、東街和西街附近一帶住宅

．大埔區︰廣福邨、逸雅苑、富雅花園、新達廣場、景雅苑、上碗窰、下碗窰、泮涌新村、大埔泮涌、富善邨及宏福苑

．黃大仙區︰沙田坳邨、富強苑、啟德花園、慈愛苑一、二期、慈愛苑三期、竹園北邨、盈福苑、豪苑、新光中心、滙豪山及鳳德道與飛鳳街附近一帶住宅

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商指示，正確測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照作紀錄。測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。測試後，需小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

另外，以快速抗原測試首次取得陽性結果人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼8月9日 安心出行黃紅碼實施首日對食肆影響不大▼

