紅黃碼｜兩日1.3萬人提早離開檢疫酒店　張竹君：原則是先入先出

政府日前公布海外抵港人士檢疫期縮短為「3+4」，酒店檢疫縮短至3日，新措施將於周五（12日）正式生效，政府發言人亦指，現時符合資格的旅客，可提早結束酒店檢疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（10日）在疫情記者會表示，今日有9,000名合資格人士陸離開檢疫酒店，昨日（9日）亦有4,000人離開，即兩日合共1.3萬人提早離開。對於有部份合資格人士仍未能離開，張強調「3+4」是周五才實施，「唔係話依家住滿三日就可以即刻走」，現時是分批安排他們提早離開，避免到周五同時間離開。安排離開的原則是「先入先出」，預計未來一兩天都會繼續有人離開。



▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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政府前日（8日）公布縮減抵港人士檢疫期，由7日酒店檢疫變成「3+4」，即3日酒店檢疫，4日家居健康監察，期間他們的安心出行二維碼會轉為「黃碼」，可以外出，但不能進入表列所等涉及除口罩的活動，例如堂食等。

政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

新措施將於8月12日生效，不過昨日政府表示，合資格的旅客已可提早完成結束酒店檢疫，會陸續安排有序離開指定檢疫酒店，昨日已有4,000人離開。

張竹君表示，今日再有9,000名合資格人士離開檢疫酒店，即兩日合共1.3萬人提早離開酒店。不過有合資格人士反映，仍未獲准離開，對此她稱，在住滿三天，並完成檢測後，便可由酒店陸續安排離開，但由於人數眾多，需因應個別酒店安排，原則上是「先入先出」。

▼8月9日 安心出行黃紅碼實施首日對食肆影響不大▼



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張竹君強調，「3+4」是周五才生效，現時分批讓合資格人士離開，是避免到周五同時離開，所以才有現時的提前離開安排，「唔係話依家住滿三日就可以即刻走」，未來一兩天會繼續安排合資格人士離開。她又稱，酒店應有通知個別人士離開的時間。