美食博覽｜周四開鑼安記推$1鮑魚入籃　展商：二千蚊消費券吸引弱

一連五日的美食博覽明日（11日）開鑼，過千家展商提供多元化美食、家電家品等產品展銷，今年因疫情原因繼續不設試食。今年再參展的安記海味，推出「1蚊鮑魚當入樽」遊戲，參加者在限時將最多的鮑魚投入籃內，即可以1蚊價獲得150罐鮑魚。

有參展商表示，今年因東鐵綫延伸至會展站，料人流有一定保障，惟銷售額則不敢太樂觀，並稱今次消費券只有2,000元，與上一期一次過派5,000相比，「消費欲可能差少少。」



貿發局今（10日）日下午安排傳媒到4個展覽廳看預展，多間展銷商正密鑼緊鼓籌備展攤，「1蚊優惠」繼續成焦點。多次推出「1蚊鮑魚」遊戲的安記海味，去年因疫情未有參展，今年捲土重來，推出「1蚊鮑魚當入樽」。負責人李小姐表示，明早6、7時會向頭10名排隊入場人士派參賽證，他們將被安排二人一組，5組人在兩分鐘內將最多鮑魚投入籃中，或最快投入50個鮑魚的一組，將每人獲150罐鮑魚，其餘8名參賽者每人亦可獲50罐鮑魚。

安記福袋減至$198

今年重新參展，李小姐解釋，因今年疫情逐漸明朗，食肆堂食限制亦解除，不少顧客均希望安記可參展，「再加上啲人悶，慢慢出返嚟，又有消費券」，希望今年銷量可有疫情前的水平。她稱，今年福袋由以往200多元一袋減至198元，亦會推出多項100元優惠產品，更會不定時有快閃優惠驚喜。

$1兩粒貓山王月餅

中秋將至，主打「馬來西亞貓山王榴槤冰皮月餅」的高格行，今年以「一個不榴」作主題，展覽頭三日首30名買家，可以1蚊價購買1包2粒、價值98元的貓山王月餅。負責人蘇先生表示，今年會展站開通，相信人流會有一定保證，但銷量則「唔敢話太過期望」，料與去年相若，即較疫情前少三成，「政府有資助攤位費，但裝橫就唔敢太鋪張。」

新一期2,000元消費券剛到手，蘇指幫助一定有，但相信較之前一次派5,000元遜色，「購買欲會差少少。」

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韓式參展商送Staycation

首次參展的韓國食品商YShine Global負責人張先生表示，每日下午兩點均會推「1蚊1包韓國泡菜大王水餃」優惠，限額10人，市民購買產品更可上其Facebook玩遊戲，贏取沙田凱悅酒店KAKAO主題套房Staycation雙人套票。張表示，因7月參加零食展反應佳，希望美食博覽營業額較零食展有兩三成增長，又稱疫情期間不少市民久未去韓國旅行，「希望幫到手吊下癮，疫情下多人買咗，韓國嘢包裝吸引，味道岩香港人口味。」

每日十份$1雞煲

樂婷媽媽雞煲每日中午12時均推出10份「1蚊鮑魚雞煲」優惠，原價188元。疫情下不設試食，但創辦人梁小姐另闢蹊徑，申請現場煮食，並加裝抽風機，再播放雞啼聲音，以嗅覺及聽覺吸引市民駐足。梁表示，市民陸續適應疫情下新常態，派發消費券後市民消費更疏爽，故對銷情感樂觀，料比去年有一倍增長。

美食博覽連同其餘3個展覽設多款門票，連尊貴美食區的套票售價為40元，不包尊貴美食區則25元，另有分上午進場及晚間進場票，票價僅10元，詳情按此。

▼8月2日 貿發局公布美食博覽詳情▼

