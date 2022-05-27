美食車｜先導計劃6.1結束　六架准在西九文化區續營運　位置固定

美食車先導計劃推行近五年，將於下月1日結束。西九文化區管理局發言人公布，經過過去數周與有關政府部門磋商後，同意只要美食車符合政府部門的相關牌照規定，便可於6月1日後改為在西九文化區藝術公園的內指定的固定位置繼續營運，而管理局已與六架美食車的營運者簽約。

管理局又預計，隨著去年底M+向公眾開放，香港故宮文化博物館亦預計於今年年中開幕，未來有更多大型活動在西九文化區舉行，到訪西九的市民眾多，對餐飲設施的需求十分殷切。



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西九文化區管理局自2020年4月起參與美食車先導計劃，發言人指得悉美食車先導計劃將於下月結束後，管理局一直與在園區內經營美食車的營運商保持溝通，同時積極與相關政府部門磋商，期望可找到解決方案，讓美食車可在西九園區以其他形式繼續營運。

6.1後改為在西九文化區藝術公園指定、固定位置繼續營運

經過過去數周與有關政府部門磋商後，同意只要美食車符合政府部門的相關牌照規定，便可於6月1日後改為在西九文化區藝術公園的內指定的固定位置繼續營運。管理局隨即與先導計劃下六架美食車的營運者簽約，他們將可於先導計劃結束後在園區内繼續為訪客提供多元化的美食。

六架准續運美食車包括八珍醬園美食車及大師兄美食車

據了解，六架美食車分別為The butchers Truck、Pat Chun Saucy Truck八珍醬園美食車、Lucky Station幸福站、SawadeeCar、The Book Brothers大師兄美食車，以及Pineapple Cabteen 菠蘿仔食堂。

管理局強調，會繼續致力引入不同的餐飲、零售、消閒設施，提升訪客體驗，亦令提供特色香港美食的營運者可在西九繼續經營發展。

營運者：終於成功唔使6月消失

The butchers Truck負責人蔡先生說：「當然幫到好大嘅忙，一直都希望可以繼續營運。」他坦言早前十分徬徨，在擔心之餘亦要繼續營運；現時心情則平定下來，亦感十分開心，「終於成功爭取唔使一到6月就即刻消失。」

蔡先生又表示，在西九文化區營運約一年，生意額理想，「人流都算多，就算疫情都好多人嚟玩」，加上管理局容許美食車泊過夜，不用輪候位置，營業的日子亦可增加。至於未來路向，他指管理局對美車食的限制較多，例如不可擺放桌椅，他希望未來可進一步探討如何「再做靚啲，配合園區」。