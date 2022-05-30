美食車｜西九准六架車固定地點營運　負責人：分散未能組美食廣場

美食車先導計劃推行近五年將劃上句號，西九文化區管理局日前公布，與政府部門磋商後，同意只要美食車符合牌照規定，6月1日後可改為在西九文化區藝術公園內指定固定位置繼續營運，管理局已與六架美食車的營運者簽約。

有繼續「留守」的美食車負責人表示，過去半年生意不俗，期望保留牌照，他日有新發展區或大型國際賽事亦可參與其中，惟美中不足是車輛分散未能在西九文化區組成戶外美食廣場，各車輛亦未能輪換位置。



售賣美式漢堡的美食車The Butchers Truck是繼續營運者之一，負責人蔡振強在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，西九文化區管理局提供的六個指定地點，分佈在園區的不同角落，原期望可集中設置美食車，變成戶外美食廣場，但因空間及電力供應問題所限而無法安排。

美食車不能以公平原則輪換

他又指，美食車須在指定固定位置營運，期間不可轉換位置，近馬路旁、演唱會出入口等人流較多的位置，亦不可以公平原則輪換。

回顧美食車計劃，蔡振強認為從政府安排及社會反應可見，先導計劃一定是失敗，但其美食車有成績及累積不少熟客，故當西九文化區管理局提出建議，形容只能「焗住簽」，擔心失去牌照後，他日有新方案也未必能再次參與，直言「宜家做得幾好，點解唔繼續？」期望日後有更多發展區如啟德體育園、大型國際賽事，亦可參與其中。