確診大廈｜增2150幢涉陽明山莊等　李家超居住大廈帝庭園又上榜

香港新冠肺炎疫情持續，衞生署今晚（10日）更新確診大廈名單，過去14日有10,660幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有1,015幢大廈出現確診者，其次為九龍城區有848幢上榜。

新上榜確診大廈方面，8月9日呈報的有2,150幢，當中有多個赤柱及其附近的豪宅，包括大潭道的Bluewater、淺水灣別墅、舂磡角紫荊園、南灣道的南灣大廈；渣甸山嘉雲臺5座、東半山司徒拔道御峯、陽明山莊14座同樣上榜。特首李家超住所所在的京士柏帝庭園2座，也再有居民確診。



▼部份確診大廈▼



累計10660幢大廈過去14日有居民確診

根據當最新的確診大廈名單，過去14日累計共有10,660幢大廈出現確診者。18區中以元朗區為重災區，共有1,015大廈上榜；九龍城區則以14日內有848幢大廈出現確診者，在各區中排第二多；沙田區則是第三多大廈出現確診者，共有823幢。

中西區新呈報大廈包括西半山些利街17號、上環康威花園B座、西營盤皇后大道西142至144號及翠華閣。灣仔方面，新上榜的有大坑Y.I、東半山司徒拔道御峯、跑馬地比華利山J座及渣甸山嘉雲臺5座等。

▼8月10日確診大廈名單▼



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淺水灣別墅、南灣大廈同上榜

南區新呈報大廈涉及有多個赤柱及其附近的豪宅，包括大潭道的Bluewater、淺水灣別墅、舂磡角紫荊園、南灣道的南灣大廈，以及貝沙灣南灣2座。

特首李家超現時仍居於帝庭園2座住所。（資料圖片）

九龍塘柏苑、紅磡昇御門有居民染疫

九龍方面，油尖旺新呈報大廈有匯翔道The Austin 3 座、京士柏帝庭園2座、大同新邨大英樓等。九龍城新上榜大廈則有何文田寶雲閣5座、九龍塘柏苑、紅磡昇御門2座及芝蘭苑等。帝庭園2座為特首李家超住所所在。

▼8月9日 安心出行黃紅碼實施首日對食肆影響不大▼



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新界方面，西貢區（將軍澳）新呈報大廈包括天晉月鑽海、躉場上村、西貢市中心萬年街的75、108及116號。屯門新呈報大廈有冠峰園1座、嘉悅半島2座、寶華花園F座、小欖懲教署已婚職員宿舍H座。元朗方面則有Wetland Seasons Park 6座、尚悅 ‧ 嶺1座、帝庭居2期9座、御景園7座。