增277師生染疫　李兆強小學等4校有班別停課　兒童醫院4醫護確診

本港今日（10日）新增4,593宗確診個案，學校有277宗呈報個案，涉及214間學校，包括211名學生及66名教職員。4間學校有個班別被建議停課，包括聖公會德田李兆強小學3E班、、香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學4B班、九龍城香港浸會大學附屬幼稚園下低甲班及匡智翠林晨崗學校高中A班。而確診者感染BA.4或BA.5病毒株的比率更上升至13.1%。



另外，香港兒童醫院血液及腫瘤科病房有4名職員染疫，涉及1名醫生，2名護士及1名病人服務助理，先後於本月5日及8日出現病徵。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，該部門員工每星期都做兩次核酸檢測，結果呈陰性後但感到不適，再進行測試發現確診。確診員工曾照顧一名7月初於社區感染的病人，目前正調查源頭及與該個案關聯，暫時院內未有其他人確診，亦無人需檢疫。



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本港今日新增277宗學校呈報個案，涉及214間學校，包括211名學生及66名教職員，分別來自36間幼稚園、107間小學、66間中學及5間特殊學校。

過去7天有139間學校呈報2宗或以上個案，衞生署建議4間學校個別班別停課一周，其中西貢區的匡智翠林晨崗學校高中A班，11名學生中有2名學生確診；聖公會德田李兆強小學3E班，33名學生中有4名學生確診；九龍城香港浸會大學附屬幼稚園下低甲班，16學生中有2名學生確診；沙田香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學4B班，27名學生中有3人確診。

另外，本港今日新增4,593宗確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，涉及BA.4或BA.5病毒株的確診者比率上升至13.1%，較昨日升約1個百分點。被問到有關增幅是否算快，張竹君指，每日個案比例都有升有跌，單日升幅亦很難說明原因。

香港兒童醫院血液及腫瘤科病房有4名職員染疫。（資料圖片／羅君豪攝）

兒童醫院確診4醫護曾照顧上月初染疫病人

香港兒童醫院血液及腫瘤科病房有4名職員染疫，包括1名醫生，2名護士及1名病人服務助理助理，先後於8月5日及8月8日出現病徵。關慧敏表示，醫院員工每日都有進行快速測試，而該病房是比較高風險、病人的抵抗力亦較低，所以該部門每星期都會進行兩次核酸測試。其中一次有員工檢測呈陰性後感到不適，再進行檢測就發現確診，暫時該病房其他病人已接受核酸檢測，但未發現有其他人確診，亦無人需要檢疫。

關慧敏又指，上述病房4名確診員工，曾照顧一名7月初於社區感染的病人，目前正研究感染源頭及個案之間的關聯，亦會進行病毒基因排序。