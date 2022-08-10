公務員Secrets管理員被捕　專家:網上講公司壞話隨時即炒兼賠錢

日前專頁「公務員Secrets」的2位管理員因涉嫌「作出具煽動意圖的作為」而被國安處拘捕，Facebook專頁亦已關閉，引起網民關注。其實坊間還有很多平台讓打工仔宣洩工作壓力、情緒；有專家就警告在網上談及公司，不但隨時會被「炒魷」，更有機會要賠錢！



（《IT狗》劇照）

連登討論區、XXX Secrets等平台是不少打工仔吐苦水、圍爐取暖、尋求共鳴的地方，也有不少網民喜歡在FB、IG分享工作點滴。《開罐》Opener請教企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」和資深人力資源顧問周綺萍，她們表示雖然後果視乎員工合約寫法，但發洩是有代價的，最終一定要負上責任。

👇👇👇即睇專家5點勸世👇👇👇

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【1】公事同家事一樣不應外揚

Son姐表示，泄露任何内部資訊、不應對外發放的内聯網消息其實都是非常愚蠢的行爲。就像家事不應周圍講一樣，將公事放在網上公審會對事情有幫助？ 特別是公事很多時候並非講求是非黑白，而是一個「灰色社會」；「公司面子大過天」，對公司有任何不滿都不應公開post。她舉例表示曾經有公司設置Internal Forum，聲稱讓員工「匿名」對公司發表意見。「老細真係會咁openminded？」發表負面言論的人最終被以各種方式「離開」公司。

【2】證據確鑿

IP地址、CCTV，在公司做的事全部都有跡可尋「發洩係有代價㗎，你一定唔會有運行……喺網上講同事、公司壞話，想睇人點PK？查起上嚟最後你都要負責任，最後係你PK啊！」公司可以解僱你，還可以因爲你損害公司利益要求你賠錢！

（《大叔的愛》）

【3】切勿跟車太貼、跑太出

Son姐亦提醒到「跟車太貼都會出事，因爲事情有好多唔同角度……有能力出頭先好出頭，如果公司想玩死你佢大把方法！」可能你發表意見時有同事、網民附和，但當被公司追究時，所有矛頭都會指向你。

【4】員工合約點寫先？

周綺萍則講到，公司可否解僱、有沒有需要賠錢都取決於員工合約的寫法、字眼，不能一概而論。例如是否泄露公司機密、影響公司名譽、牽涉公司或客人利益等。打工仔是投訴公司福利不足？產品問題？管理方式不妥？講的「壞話」有沒有對公司造成損失是最大考慮因素。告上勞工處有任何爭議點、官怎樣判都是取決於contract條文。

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【5】有必要咩？

如果只是宣泄情緒，保險少少不應該公開公司名、同事名，或只向朋友傾訴。因講公司壞話被解僱而告上勞工處的話，即使你打贏官司得到賠償，但按記錄上來説你是被解僱，影響履歷。即使不開名，也實在不建議在網上公開評論公司。站在老闆的角度，「個個月出糧俾你就係網上唱我？」一定會不愉快。而且如老闆發現你在網上批評公司，其實他亦可以不用明言，用其他理由將你解僱。周綺萍表示若真的認爲老闆處理手法不當也應循正式渠道做事，或者内部report對方的方法會更有效。溝通都沒有用就應「騎牛揾馬」另尋高就，「網上泄憤protect唔到自己……有必要咩？」

（《愛·回家之開心速遞》）

「公司面子大過天」、泄露公司内部資訊亦比較敏感，先不論是非黑白，冒著被「炒魷」、罰錢的風險圍爐取暖都是不理智的。學Son姐所講「官有兩個口，老闆個闆有三個！你話邊個惡啊？」結論——有必要咩？！

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