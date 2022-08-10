強制檢測｜增55幢大廈　太古城、君傲灣等上榜　觀塘區續重災

本港疫情持續，醫務衞生局今晚（10日）發出最新一份強檢，再有55幢大廈上榜。50幢曾有確診者居住的大廈當中，9幢屬於觀塘區，沙田、屯門及黃大仙區各佔6幢；灣仔堅尼地道48號滿峯台C至D座、鰂魚涌太古城齊宮閣、屯門卓爾居5座、將軍澳君傲灣1座等榜上有名。

另有5幢涉及污水樣本陽性而名列強檢名單，包括赤柱龍德苑至德閣及怡德閣、天水圍俊宏軒1座、長沙灣寶麗苑寶澤閣及葵涌安蔭邨康蔭樓。



▼8月10日強制檢測公告▼



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屯門卓爾居、沙田富豪花園有大廈上榜

50幢涉有確診者居住的大廈中，觀塘區屬重災區，共9幢上榜，包括觀塘雲漢邨漢松樓、觀塘安達邨仁達樓、藍田康雅苑荔雅閣、康栢苑松栢閣及秀茂坪寶達邨達顯樓等。

屯門、沙田及黃大仙區各佔6幢位列第二，其中屯門新屯門中心2座及7座均上榜，另有卓爾居5座、兆畦苑兆強閣等；沙田則有富豪花園明麗閣、愉翠苑愉賢閣、水泉澳邨城泉樓等。至於黃大仙則有黃大仙下二邨龍慧樓 、天馬苑駿飛閣及慈雲山慈樂邨樂信樓等。

港島6廈上榜 半山住宅滿峯台需強檢

今日港島區增5幢上榜，其中3幢為東區大廈，包括鰂魚涌太古城齊宮閣、柴灣峰華邨曉峰樓及柴灣興華一邨興翠樓，南區則有香港仔華貴邨華廉樓。灣仔區堅尼地道48號滿峯台C至D座亦上榜，該大廈位處半山區，根據地產網站顯示，滿峯台近期成交價均逾2,000萬元以上。

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將軍澳5幢大廈上榜

另外亦有一些中產屋上榜，將軍澳有三幢：日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼) 、君傲灣1座及都會駅城中駅10座，連同區內健明邨明域樓及景林邨景榆樓，即全區共有5幢納入強檢名單。

多5廈涉污水陽性 包括赤柱龍德苑兩廈

今日再有5幢因污水樣本陽性上榜，包括南區赤柱龍德苑兩幢大廈至德閣及怡德閣，天水圍俊宏軒1座、長沙灣寶麗苑寶澤閣及葵涌安蔭邨康蔭樓。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月10日）▼



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任何人在8月4日至10日曾身處指明大廈超過兩小時，須於明日或後日（11或12日）前往進行核酸檢測。

多處流動採樣站明日恢復運作

政府表示，明日（11日）將於薄扶林華貴邨、赤柱龍德苑、黃大仙天馬苑及葵涌安蔭邨增設或重開流動採樣站，另因應部分流動採樣站於今日3號風球生效期間下關閉，位於薄扶林華富（二）邨、鴨脷洲邨、深井碧堤半島及荃灣梨木樹邨的流動採樣站明日會恢復運作。

至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。