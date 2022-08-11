外傭明起以3+4檢疫　公會稱有僱主措手不及　普通酒店不包三餐

政府推出「3+4」新模式檢疫，明日起到港工作的外傭只需酒店檢疫三日，期後四天接受醫學監察期間，外傭可在僱主家中工作。

香港僱傭公會主席陳東風今日（11日）在電台節目中指，外傭可提早離開檢疫酒店，部份僱主感到措手不及，有僱主基於家居環境的考慮，故安排外傭入住非檢疫酒店或賓館，但普通酒店一般不包三餐，故僱主要額外為他們準備食物。



▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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陳東風表示，檢疫酒店只會接受有檢疫令的抵港人士入住，故在「3+4」下，當外傭入住酒店3天後，檢疫令便會自動失效，即外傭必須離開。

他又指，當政府宣佈「3+4」後，部份僱主感到倉猝或措手不及，有僱主基於家居環境的考慮，例如無獨立廁所或房間等，故安排外傭入住非檢疫酒店或賓館。雖然房價不貴，但普通酒店一般不包三餐，而大部份外傭因初次來港，較難自行外出買外賣，故僱主要額外為他們準備食物。

陳東風又指，雖然坊間有外傭宿舍，但強調外傭宿舍不屬持牌旅館，且居住環境較擠逼，故並非適合作醫學監察，一旦有人確診，有疫情爆發風險。

陳東風建議，若安排外傭到普通酒店作醫學監察，離開檢疫酒店後應申報居所地址，因一旦有意外，保險公司未必認可。

根據政府的公佈，外傭在檢疫酒店隔離3天後，便可立即在僱主家中工作，只是傭主安排他們入住其他地方作四天醫學監察，故認為外傭理應「有糧出」，不應被扣薪，僱主及外傭必須溝通清楚，否則或有機會引起爭執。