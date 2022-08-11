疫情．8.11︱增4376宗確診　85歲婆婆中招無服藥　氣促送院惡化亡

本港今日（11日）增4376宗確診，包括196宗輸入，多1宗死亡個案，累計有1542名確診病人在公院留醫，其中210人為新增個案，21人危殆，27人嚴重，其中一半新增入院病人為60歲以上，亦有20多人為3歲以下，醫管局稱情況令人憂慮。學校呈報287宗個案，3間學校有班級爆疫要停課。



現行社交距離措施今起（11日）延續兩周至8月24日，配合檢疫酒店「3+4」的安心出行「紅黃碼」制度也實施，持黃碼進行家居醫學監察的人士雖可外出，但禁止進入需主動核查的表列處所，因此黃碼人士無法到今日開鑼的香港美食博覽購物。



昨日疫情報道總覽：



政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

▼8月11日強制檢測公告▼



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【18:05】政府宣布，自下午六時起限制在沙田指明「受限區域」，即沙田嘉徑苑嘉善閣，所有居民須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（八月十二日）約中午十二時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:53】變異病毒株個案在過去7日，懷疑BA.4/5佔整體平均10.7%，以單日計，8月8日比例是15% ，顯示再上升了，懷疑BA.2.12.1比率為7%，單日計8月8日比例為6.5%，有輕微下跌。

【16:49】張竹君表示，旅客可按「3+4」檢疫新措施提早離開酒店，今日有9800多宗。暫未能統計完成檢疫後確診個案，未見有明顯數字。

【16:45】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（11日）增4376宗確診，包括196宗輸入，多1宗死亡個案，學校呈報287宗個案，3間學校有班級爆疫要停課。

1)元朗保良局羅氏信徒學校：53A班有8位學生，屬特殊學生，有1學生確診

2)九龍城港青基信幼兒學校：K2班有19學生，有2人確診

3)聖公會聖彼得堂赤柱分校：K2班的AM班有14名學生，有1學生及1老師確診

【16:30】醫院管理局總行政經理關慧敏表示，累計有1542名確診病人在公院留醫，其中210人為新增個案，21人危殆，27人嚴重，其中一半新增入院病人為60歲以上，亦有20多人為3歲以下，情況令人憂慮。

今日呈報的一宗死亡個案，死者為85歲長者，沒有打針，本身有血壓高及甲状腺問題，與家人同住，7月19日因咳嗽到普通科門診求醫，檢測結果陽性於20日確診。護信聆接觸了病人，二次診症王無不適或病徵，當時無不適或無發燒，情況穩定，建議要留意身體情況，並已留下聯絡方法。死亡7月28日無胃口及氣促去急症室，當時無發燒，但要用氧氣幫助呼吸，入內科病房，之後轉差好快入深切治療病房，終肺部問題惡化，昨日死亡。

▼8月11日 美食博覽2022開鑼人頭湧湧▼



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【15:20】疫情持續，確診數字上升，每天均有不少處所被納入強檢名單。香港科技大學團隊研發一款名為「疫地而處」的手機應用程式，以視像形式顯示衛生署公佈的確診大廈分佈，讓市民了解鄰近地區是否有確診者出現的大廈及感染風險，方便安排出行路線。

【13:58】政府在本周五（12日）起縮短酒店檢疫期至「3+4」，尖沙咀一間檢疫酒店今早（11日）陸續有檢疫人士獲提早「放監」，有來港工作的台灣人原定下周日（14日）離開，便緊接開工，如今喜獲4日「假期」，可以享受私人時間；有美國回港家長希望進一步放寬至「0+7」，她打算回家後到超級市場買餸，準備未來數日不出戶。

【10:53】公務員事務局表示，為增加渠道便利長者幼童接種新冠疫苗，由本月15日起，港鐵青衣站社區疫苗接種中心和香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心，將同時提供科興和復必泰疫苗的接種服務。



此外，在同日起，母嬰健康院亦會為6個月至3歲的幼童，在接受已預約的常規服務時，同時提供科興疫苗接種服務。

【10:39】政府在本周五（12日）起縮短酒店檢疫期至「3+4」，惟目前黃碼抵港人士禁止在4天醫學監察期間進入需主動核查的表列處所，因此商務客不能進入亞博、會展等展覽場所。



香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡今日（11日）在電台節目中指，對展覽業界而言，「3+4」未見有積極幫助，因黃碼未可進入展覽會場，故為業界帶來不便，或令海外參展商或買家卻步。雖然黃碼人士若屬工作人員，亦可進入會場，但強調參與者或觀眾亦很重要，故希望日後會逐步開放，以吸引國際旅客或買家重臨香港。

【10:04】政府早前降低新冠疫苗接種年齡至6個月至3歲的幼童，8月4日起，嬰幼兒可打科興疫苗，復必泰疫苗「BB版」則政府仍與藥廠洽購中。



公務員事務局局長楊何蓓茵今日（11日）在電台節目中指，嬰幼兒開打科興已一周，首周有2200名6個月至3歲幼童接種。她強調，過去有兒童感染新冠肺炎後出現嚴重併發症或死亡，希望最終嬰幼兒的接種率可多於5至6成。

▼8月6日 官涌疫苗接種中心嬰幼兒打科興▼



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【09:49】政府推出「3+4」新模式檢疫，明日起到港工作的外傭只需酒店檢疫三日，期後四天接受醫學監察期間，外傭可在僱主家中工作。



香港僱傭公會主席陳東風今日（11日）在電台節目中指，外傭可提早離開檢疫酒店，部份僱主感到措手不及，有僱主基於家居環境的考慮，故安排外傭入住非檢疫酒店或賓館，但普通酒店一般不包三餐，故僱主要額外為他們準備食物。

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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▼8月10日 香港電腦通訊節預告有筍貨賣▼



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【07:00】港府早前推出失業支援金，最終有約35萬名申請者獲批1萬元資助。不過，其「先批後審」機制惹來爭議。《香港01》接獲多名曾停工逾月的馬會投注站員工求助，表明近日突被政府通知不符資格，要求退還資助全額；另有申請者經覆檢後成功獲批，惟「袋錢」未「足月」已旋即被要求「回水」。

政府回覆指，為盡快發放資助，不會在審批時核實自我申述資料真確性，但會在發放資助後進行事後覆核，近日發現約520名申請人不符資格，包括約350名馬會投注站員工，已陸續發出繳款單，要求退還資助，意味政府庫房將有望收回約520萬元。有馬會員工質疑機制草率「馬虎」，「明明係你覆檢完先批，轉個頭又話收返，真係好擾民。」

▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



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▼疫情下香港機場人流大減▼



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▼8月1日起強制檢測公告▼

