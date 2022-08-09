政府估算去年1.5萬人移民創22年新高　移民顧問：料高峰期未過

本港移民潮未止，政府最新「香港居民移居外地的估算數字」顯示，去年有14,700萬人申請俗稱「良民證」的「無犯罪紀錄證明書」作移民用途，較2020年急增四成，更創下九七回歸移民潮以來22年新高，移民熱點依次是澳洲、加拿大及葡萄牙，美國首次跌出三甲。



有移民顧問分析，澳洲和加拿大近年分別推出「避風港」及「救生艇」計劃，吸引年輕勞動力，令移民數字大增，但由於BNO「5+1」計劃毋須「良民證」，可預期「隱藏」移民數字會比實際更高，移英高峰期仍未過。



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移民澳洲增1.2倍 美國首跌出三大

保安局綜合警務處申請「良民證」作移民目的等資料，估計2021年有14,700萬名申請人移居，較前年10,500人增加四成，榜首澳洲有5,200人升幅約1.2倍，第二位加拿大有2,300人升1.3倍，第三位葡萄牙有2,200人，是近年首上榜，至於移民熱點美國就首次跌出三甲。

去年38,167宗申請「良民證」創新高

《香港01》統計九七回歸至今保安局估算移民數字，1996年是移民高峯期錄得4萬人，數字其後呈下降趨勢，過去十年徘徊6,000至7,000人，至2020年重上1萬人，2021年數字更創22年新高。在申請「良民證」方面，2021年有38,167宗，較2020年上升三成，創近5年新高，平均每月有3,180人申請。

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移英毋須「良民證」 政府不納入估算

保安局指出，香港居民在離境時毋須向政府申報外遊目的，因此沒有港人移居外地的直接統計數字，基於一國原則，相關估算不涵蓋移居內地、澳門及台灣情況，部分國家或地區沒有要求所有移民簽證申請人遞交「良民證」，例如英國，所以沒有納入估算之列。

當局又指，申請「良民證」用途涉及移民、海外升學、工作等不同類別的簽證，以及申請領養小孩，2017至2021年申請「良民證」作各類簽證用途佔申請總數九成，而獲發「良民證」的香港居民，最終未必能成功申請移居簽證，而取得移民簽證的香港居民，亦不一定會移居。

BNO「5+1」累計12.3萬申請九成獲批

當局重申，估算數字受「良民證」申請人填報問卷調查的回應率影響，過去，填報問卷調查回應率約七、八成，但近兩、三年只有約五、六成，因而影響有關估算的可靠性，申請「良民證」作移民目的的數據只可作一般參考。

英國內政部早前公布，今年首季共有19,500人申請BNO「5+1」簽證，較上季增加25%，截至今年3月底，計劃累計接獲123,400宗申請，共批出113,742份，即逾92%申請獲批。

移民顧問：澳加放寛移民計劃吸引力大增

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，澳洲及加拿大一向是港人熱門移民地點，加上澳洲及加拿大早前分別推出「避風港」及「救生艇」計劃，令兩地移民數字有所上升，葡萄牙則是移民歐洲的低門檻選擇，在首都里斯本旺區購置600呎單位，大約30萬至35萬歐元（折合240萬至280萬港元），較其他歐洲大城市便宜，至於美國，由於未見有任何放寛移民計劃，吸引力相對下降，或因此跌出三甲。

張家禧指出，申請「良民證」是辦理移民簽證最後階段，因此相關數字可能出現滯後情況，「早年疫情影響移民局工作，或積壓不少個案，當加快處理後，變相就多咗人去『驗身』（申請「良民證」），相信呢幾年會係高峰期。」

至於英國移民方面，張家禧指由於BNO「5+1」計劃毋須「良民證」，實際移民數字會比政府估計算字更多，加上英國正研究容許九七後出生港人，只需父母持有BNO便可申請BNO VISA赴英，故可預期移英「隱藏」數字會持續上升。