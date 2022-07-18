移民｜港大醫學院應屆畢業生留港行醫：讀醫科只求服務港人

三年制新高中2009年起推行，中學縮短至六年制，大學則增至四年制，部份學科如醫科則由五年增至六年方可畢業。有鑑於此，香港大學醫學院於2016/17學年，推出「增潤學年」，醫科生於第三年需用整個學年，以不同形式完成交流及實踐。首屆接受增潤學年的醫科生於今年畢業，230人中有61人於增潤學年獲得另一個學位；亦有畢業生當時選擇到雲南實習，感到獲益良多，「作為一個醫生唔應該因為自己認識嗰樣野，而怪個病人點解唔識。」



接受訪問的畢業生表示暫無意移民，強調修讀醫科只求服務港人；並解釋醫科教授的內容，因應地區有所不同，例如乙型肝炎在內地及香港普及，將影響醫生的臨床判斷，「所以我覺得呢度學嘅嘢，其實先最適合喺香港做返醫生。」



增潤學年推手劉澤星︰學生可獲得醫科外的體驗

將於8月開始暫任港大醫學院院長的劉澤星教授，曾為副院長（教學），任內曾推出「增潤學年」取代原來的第三年級。他表示，自2016/17學年推出增潤學年後，至今運作良好，認為該學年放在兩年基礎課程及三年臨床課程之間，能有助學生未來的發展。他指學生可在增潤學年期間，加深認識病理或醫學發展，亦可到外地感受風土民情，擴闊眼界，獲得醫科外的生活體驗。

230名畢業生 四分一用增潤年獲另一學位

劉續指，增潤學年的自由度高，學生可分為上下學期，自由就讀兩個非醫科範疇的課程，或到其他機構實習，亦可選擇整個學年修讀碩士或學士課程。根據港大醫學院最新資料，今屆約230名畢業生中，便有61人於增潤學年獲得另一個學位（增插學位），比率達26.5%。

不過，學生於增潤學年仍未畢業，為何能夠取得學術水平更高的學位呢？劉解釋，學生修讀課程前，校方會審視其能力是否可適任，同時外國大學亦認可港大課課的質量，因此該批學生僅須一年，便可取得學位。「第一個課程（港大）都未畢業，就畀咗佢一個更高課程嘅學位！」

劉澤星教授在任港大醫學院副院長（教學）时推出「增潤學年」取代原來的第三年級。（李澤彤攝）

畢業生於增潤學年到雲南研究 學懂對病人忍耐

今屆畢業生中，薛煦祺便於增潤學年的上學期，到蘇格蘭愛丁堡大學當交流生修讀經濟學；下學期則在雲南當地的醫院及中學收集數據研究，目的為提高當地的醫療水平。問到為何選擇修讀經濟學，她解釋中學選修科並未選讀經濟，故成為遺憾，更笑稱「身為香港人冇理由唔識經濟學」。

薛認為雲南的經歷讓她獲益良多，由於當地的病人未必說普通話，需翻譯協助溝通，花費的心力更多，例如詢問病人簽署同意書抽血，當地需時六分鐘，但本港只須一分鐘便可完成。她表示，在本港行醫只須根據居住地點，便大概得知病人的家居環境及情況，溝通相對當地簡單。

薛亦說，當地的病人較為貧窮，當時自以為已講解清楚，但病人其實不諳其專業用語，因此後來她學會從病人角度出發，轉換溝通方法，並增強耐性，「作為一個醫生唔應該因為自己認識嗰樣嘢，而怪個病人點解唔識、冇乜耐性咁。」

近年英國、加拿大等地均向港人推出移民計劃，令不少年輕人考慮移民海外。在英國布里斯托大學獲得臨床醫學理學士的戴曉怡坦言，雖然身邊的朋友均談論移民，但她沒有相關想法，強調選讀醫科只求服務港人。

都係希望留喺香港，喺呢度讀書，都喺度貢獻返香港市民。 港大醫學院畢業生戴曉怡

兼具港大醫學研究碩士（MRes）的殷浩翔則解釋，醫科較其他學科特別，教授的內容因應地區有所不同，以流行病學為例，由於內地與香港乙型肝炎的病患較高，以母嬰傳播為主，若病人因肝問題求醫，本地醫生首先會想到乙型肝炎，但外國醫生則未必。「所以我覺得呢度學嘅嘢，其實先最適合喺香港做返醫生。」

中英美等國亦面對醫生不足問題

至於香港醫生不足的議題，畢業生亦見解獨到。曾在世衛西太平洋區辦事處實習的林穎浩，便根據當時的經驗解釋，醫護人手不足並非本港獨有，中國、英國及美國亦面對相關難題。他認為港府可向外國學習，例如在政策層面作改善，但強調需多方面合作解決。