移民｜調查：培訓開支佔薪酬比例增　人力資源學會料為應對辭職潮

本港過去兩年受疫情和移民潮夾擊，失業率高企之餘，亦面臨人才流失。人力資源管理學會今日（10日）發表調查報告指，去年商界為員工提供的培訓實際開支相對員工整體基本薪酬比率為1.9%，比率較前年微升0.6%，當中商業服務界別更遠遠抛離其他行業。



另外，去年香港僱員年度人均培訓時數亦升至14.1小時，較前年的12.9小時增加1.2小時，增幅達約10%。學會認為，數據顯示疫下經濟不景，但僱員培訓各方面指標過去一年都有所回升，相信大辭職潮等因素影響下，管理層以加強僱員培訓和發展，應對人才外流的危機。



人力資源管理學會發表調查報告指，去年商界為員工提供的培訓實際開支相對員工整體基本薪酬比率為1.9%。（林穎嫺攝）

人力資源管理學會今年3至5月進行的「2021年僱員培訓及發展需求調查」，涵蓋116間來自不同行業的機構，涉及7.44萬名全職僱員。

調查結果顯示，在商界方面，去年培訓及發展的實際開支相對員工整體基本薪酬的平均比率為1.9%，較前年的1.3%略增，當中商業服務界別的相關開支更高於平均值的一個百分點，比率為2.9%，是唯一超越平均值的界別，緊隨其他的是建築/ 房地產物業發展界別，比率為1.9%。學會認為此兩個行業的培訓開支佔薪酬比例明顯拋離其他行業。

學會稱，在提供數據的102間機構中，47%認為提升僱員技能非常重要，三大主因為：

1. 為機構發展作準備（82%）

2. 鼓勵人才留任（65%）

3. 縮減技能差距

另外，在提供2021年數據的109間機構中，81%同意疫情阻礙僱員培訓，而64%受訪企業則增設了培訓內容以應對疫情，當中包括：

1. 疫情期間的健康與安全（64%）

2. 支援員工的心理健康（55%）

3. 舉辦網上培訓課程（42%）

▼4月18日 機場送機情況▼

