移民潮流失醫生人才　陳家亮：引入非本地醫生須確保符國際水平

第五波疫情揭示本港醫療系統不勝荷負，加上移民潮令本港流失大量醫療專業人士。中大醫學院院長陳家亮今日（24日）指出，本港在吸引人才方面面對痛苦的挑戰，增加醫科學額「遠水救不到近火」，引入非本地醫生是其中個方法，但必須確保「符國際首屈一指水準」。



中大醫學院院長陳家亮。（資料圖片）

培訓專科醫生須13年

中大醫學院院長陳家亮在商台節目《政好星期天》表示，本港培訓醫生上有壓力，雖然本港兩間醫學院已增加學額，每間學額由265個上升至295個，但「遠水救不到近火」，培訓一名專科醫生需時13年，而且硬件設施亦未能追上，在興建醫療設施需時，而吸引人才來港任教方面，仍然面對痛苦的挑戰。

陳家亮又指，政府已落實容許海外醫生來港執業，認為引入非本地醫生是其中一個方法，但要做好把關，「肯定醫療人才合符國際首屈一指水準」。他又提到，不少在內地居住人士會到香港求診，認為提升大灣區醫療水平，有助減輕香港醫療壓力，認為大灣區有需要國際化，提升專業水平。

非單以語言考慮可引入的醫學院準則

對於有意見認為，本港所引入的非本地培訓醫生，須以英語為教學基礎，是排除內地醫學生，身兼特別註冊委員會委員的中大醫學院院長陳家亮說，委員會希望吸引有質素的醫生來港，首要視乎非本地醫學院與本港兩間醫學院的授課是否整體上相類似，並非單考慮語言。

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