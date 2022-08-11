美食博覽｜排3晚搶1蚊鮑　老友記奪150罐感謝神「冇諗過贏咁多」

美食博覽今日（11日）開鑼，「1蚊優惠」的橋唔怕舊，最緊要受，繼續成為今屆焦點。兩位「老友記」為贏取「1蚊鮑魚」，不惜早於本周一（8日）晚到會展外排隊，務求霸位，參加安記海味推出「1蚊鮑魚當入樽」遊戲，結果合力以3分鐘投進41粒鮑魚「入樽」的佳績，力壓其他對手，合共贏得300罐鮑魚，每人平分150罐。她們於賽後表示，獎品除了自用外，更將送給親戚朋友，並高呼：「感謝神！感謝安記！」



▼8月11日 美食博覽2022開鑼▼



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頭10名入場可搶1蚊鮑魚 最高可獲150罐

安記海味今年推出「1蚊鮑魚當入樽」遊戲，並在今早約6時，已向頭10名排隊入場人士派發籌號。10名參賽者被安排2人一組，5組人在兩分鐘內，鬥快將最多鮑魚投入籃中。勝出者每人可獲150罐鮑魚，其餘8名參賽者每人亦可獲50罐鮑魚。

比賽開始後，氣氛異常激烈，引來大批市民在場圍觀。最終勝出者為王婆婆及莫婆婆，這對好姐妹在兩分鐘投進41隻乾鮑，相比第二名的組別多出10隻，即每近3秒投入1隻鮑魚。

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贏鮑魚後花2000元消費券買鮑參翅肚

年約70歲的王婆婆及莫婆婆，為了見識美食博覽，早在周一晚上已到會展排隊。她們在賽後興奮表示，「冇諗過贏到咁多罐」，又指即使僅贏得安慰獎50罐鮑魚，亦感到滿足，並將送給親戚朋友「加餸」。王婆婆更高呼：「感謝神！感謝安記！」

雖然二人為結識多年的朋友，但得勝秘訣卻與默契無關：「我有我做我嘅動作，佢有佢做佢嘅動作」。她們又表示，打算花光2,000元消費券，購買鮑參翅肚，認為骨膠原對長者有幫助。

同場攤位1蚊優惠亦秒殺

除了安記海味外，冠華食品亦於早上11時推出搶購優惠，「冠冠滋味包」包果仁、涼果等脆口零食，僅售1元。不過記者準時到達攤位後，店員稱已被搶購一空。

此外，會場內其他1元優惠包括：

-樂婷媽媽鮑魚雞煲，每日下午1時限量售10個，展位為1B-A27。

-貓山王榴槤冰皮月餅2人裝、500毫升裝醇釀蘋果醋、300克裝哈美獅秘製薑汁蝦子麵，8月11至13日每日限量30份，展位為1D-A18。

-壽桃鮑魚麵禮盒（12個裝）、長壽麵線禮盒（滋補當歸湯味），每日限量100份，展位為1E-A02。

-泡菜大王水餃增量裝，展位為1B-A28。

-精選JD#脆格，每日限量20份，展位為1D-B27。

-巴西豬手粒，每日限量100包，展位為1A-C11。

-VIAGGIO 咖啡膠囊，每日限量30盒，展位為1B-E18。

