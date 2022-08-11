美食博覽2022｜逾百人灣仔會展等開鑼　新手為搶1蚊鮑魚清晨排隊

一連五日的美食博覽今日（11日）在灣仔香港會議展覽中心開鑼，過千家展商提供多元化美食、家電家品等產品展銷，今年因疫情原因繼續不設試食。早上約9時半，已有過百名市民在會場外排隊準備入場。



▼8月11日 美食博覽2022開鑼▼



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灣仔會展展場外，9時許已有逾百人排隊，其中，市民易小姐今年首次到美食展覽，為搶1元鮑魚等優惠，因此早上6時半已到達現場，可惜仍未奪得頭10名的位置，未能搶安記鮑魚。她又指，過往常到工展會購物，但由於政府派發消費券，因此今年特地到美食展覽，預備約2,000元至3,000元購物。

市民易小姐今年首次到美食展覽，為搶1元鮑魚等優惠，因此早上6時半已到達現場，可惜仍未奪得頭10名的位置。（歐陽德浩攝）

一連五日的美食博覽8月11日在灣仔香港會議展覽中心開鑼。（歐陽德浩攝）

此外，政府早前公布「3+4」隔離檢疫措施，入境人士在完成3日酒店隔離後，安心出行將獲得黃碼，即不可進入包括美食博覽在內的展覽，但合計7日的隔離檢疫期過後，若無確診則可轉為通行的藍碼。

▼8月11日 美食博覽2022開鑼人頭湧湧▼



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美食博覽連同其餘3個展覽設多款門票，連尊貴美食區的套票售價為40元，不包尊貴美食區則25元，另有分上午進場及晚間進場票，票價僅10元，詳情按此。

外地回港港人拒移民：不擔心疫情 香港購物最方便

在外地回港退休的黎先生今年亦首次到美食展覽，坦言今日只順其自然購物。他指，外國數萬人看足球亦無問題，因此不擔心疫情：「法例規定要我戴口罩都冇辦法，唔係嘅話我真係唔想戴。」不過他認為，大會響應政府政策，禁止展商試食為合理。

問到在外國會否逛美食展，黎則說，外國的生活習慣及文化與香港不同，物價亦較高：「香港就係最好嘅地方，地方細，去邊度都方便。」他又指，並無移民的打算。

林小姐今日攜同兒子帶手推車到場，並預備約1,000多元消費券購物。雖然她希望展商提供試食，但又認為禁止後人龍減短，「而家冇迫得咁辛苦。」

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據貿發局昨（10日）安排傳媒到4個展覽廳看預展，「1蚊優惠」繼續成焦點。多次推出「1蚊鮑魚」遊戲的安記海味，去年因疫情未有參展，今年捲土重來，推出「1蚊鮑魚當入樽」。負責人透霑今早6、7時會向頭10名排隊入場人士派參賽證，他們將被安排二人一組，5組人在兩分鐘內將最多鮑魚投入籃中，或最快投入50個鮑魚的一組，將每人獲150罐鮑魚，其餘8名參賽者每人亦可獲50罐鮑魚。

安記福袋減至$198

今年重新參展，負責人解釋，因今年疫情逐漸明朗，食肆堂食限制亦解除，不少顧客均希望安記可參展，「再加上啲人悶，慢慢出返嚟，又有消費券」，希望今年銷量可有疫情前的水平。她稱，今年福袋由以往200多元一袋減至198元，亦會推出多項100元優惠產品，更會不定時有快閃優惠驚喜。

▼8月2日 貿發局公布美食博覽詳情▼



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韓式參展商送Staycation

首次參展的韓國食品商YShine Global每日下午兩點均會推「1蚊1包韓國泡菜大王水餃」優惠，限額10人，市民購買產品更可上其Facebook玩遊戲，贏取沙田凱悅酒店KAKAO主題套房Staycation雙人套票。

每日十份$1雞煲

另外，樂婷媽媽雞煲每日中午12時均推出10份「1蚊鮑魚雞煲」優惠，原價188元。疫情下不設試食，但創辦人梁小姐另闢蹊徑，申請現場煮食，並加裝抽風機，再播放雞啼聲音，以嗅覺及聽覺吸引市民駐足。