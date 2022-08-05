立法會選舉候選人涉虛報法律及形象費　圖騙4.6萬選舉開支提堂

新界西地方選區的候選人許孝良，涉嫌在2020年立法會換屆選舉中，向選舉事務處提交虛假選舉申報書，企圖欺詐選舉開支逾4.6萬元，被廉政公署控告「作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為」，及企圖欺詐兩罪。案件今（5日）在東區法院提堂，被告毋須答辯，辯方申請押後至9月9日再訊，以待向被告提供法律意見。被告獲准以5千元保釋候訊，期間不得離開香港、交出所有旅遊證件、定期到警署報到，不得接觸控方證人。



被告許孝良（36歲，無業），被控「作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為」，指他於前年9月29日，在香港2020年立法會換屆選舉中作出舞弊行為，即他所提交的選舉申報書内，作出明知或理應知道屬虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，即許曾因法律服務、個人儀表形象訓練服務及選舉助理（即文栩鑫和何雪熙）的薪金而招致合共港幣 46,460 元的選舉開支。

被告許孝良在東區法院提堂。(資料圖片)

涉虛報法律及形象訓練費用

許另被控一項企圖欺詐，指他同日向選舉事務處訛稱：他曾在2020 年立法會換屆選舉中招致合共46,460元的選舉開支，包括法律服務費用，及個人儀表形象訓練服務費用，並兩名人士，即向文栩和何熙支付的薪金，並訛稱兩張文件，包括：從李偉明律師行取得法律服務後而取得的賬單，及一張他從Hi-PROTEN.HK接受個人儀表形象訓練服務，從而獲發的收據，均為真確，他並已悉數支付向和何相關服務的薪酬，意圖欺詐而企圖誘使選舉事務處支付46160 元。

案件編號：ESCC 1473/ 2022