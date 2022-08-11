美食博覽攻略｜明日逾30個快閃優惠　1蚊搶紅酒、雞煲、花旗參

灣仔美食博覽今日（11日）開鑼，今早市民瘋搶多個1蚊優惠，這些機會陸續有來，未來4日展期仍有多個快閃優惠。最受歡迎的1蚊優惠，明日（12日）尚有機會，如1蚊雞煲、1蚊紅酒、1蚊加拿大原枝花旗參等。不過，不少均屬限量供應，市民有意搶購宜提早入場，別再錯過。



灣仔美食博覽快閃優惠

▼8月11日 美食博覽2022開鑼人頭湧湧▼



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特定時段$1搶購紅酒、雞煲、花旗參

據貿易發展局列出的著數情報，明日有逾30個快閃優惠，最吸引的自然是各參展商推出的1蚊購物優惠，包括樂婷餐飲服務有限公司會在每日下午1時推出的1蚊雞煲優惠，每日限售10個；鴻運公司則在每日下午2時推出1蚊紅酒，供應數量有限，先到先得；好棧食品有限公司也推出好棧限時限量花旗參優惠，市民可以1蚊購買一條加拿大原枝花旗參，不過每人最少需買10條。

有參展商推1蚊水餃、飯盒

1蚊可以購買的產品也不止於紅酒、雞煲、花旗參，香港源生股份有限公司亦推出1蚊購買韓國急凍泡菜大王水餃的優惠，而且水餃屬增量裝有1,050g，份量十足；而復興（香港）貿易有限公司則推出1蚊購買一盒營仔飯盒的優惠。

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西班牙有氣果汁、紅燒鮑魚買一送一 另有20元酒香鮑魚

除了一蚊優惠外，有參展商則推出買一送一的優惠，包括Bien Jamon Spanish Food Company的西班牙有氣果汁買一送一，市民可以128元帶走兩枝西班牙有氣果汁；而華泰海產貿易有限公司的罐裝紅燒鮑魚，同樣有買一送一，190元買到兩罐共六隻紅燒鮑魚。想在博覽搶購鮑魚的市民，也可留意睿國際有限公司以限量優惠價20元發售的酒香鮑魚。

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