美食博覽2022｜今日開鑼現購物人潮　豪客花七千元購買鮑魚、海味

美食博覽今日（11日）開幕，參展商各出奇招，推出抵買優惠吸客，希望在第二階段消費券「助攻」下，提升營業額。首個上午時段入場人流不俗，不少展攤都吸引市民「圍攻」，有參展商稱人流比預期好，有人豪花七千元購買海味，亦有小商戶指，分期較小額發放消費券有利銷情，因市民更願意花費於較平民化的食品上。



一連五日的美食博覽正好趕上第二階段消費券發放，加上放寬人流限制，今日吸引大批市民到場。大埔振興有限公司執行董事陳岳成表示，人流比預期理想，暫時對營業額亦感到滿意。他指，消費券能帶動消費，而分階段發放消費券更有利於展銷，因為小額發放消費券，市民未必會購買奢侈品，反而樂意花費於生常用品或食品上。暫時最熱銷商品為牛丸，期望營業額可以比去年高10至20%。

安記海味執行總經理潘權輝表示，今年商品暢銷，推銷所需時間縮短，人流和消費意欲都比預期好，除了消費券外，今年會展站落成亦有助增加人流。剛開幕兩小時已經有顧客豪花約七千元購買鮑魚和海味等，對今年市民的消費力感到樂觀。

現場所見有不少市民自備手推車掃貨，區先生和妻子更一人一手推車，穿梭於展攤購物。他指，每年都會參加美食博覽，從不缺席，今日一早就從屯門出發，預計會花費二至三千元購買食品，並打算花光自己和妻子的消費券，他與妻子的手推車早已被戰利品塞滿，笑言「兩架車都唔夠用」。

區先生與妻子每年都會到美食博覽掃貨，今年帶兩架手推車仍然不夠擺放戰利品。（鄭子峰攝)

今年的美食博覽場內禁止除口罩和試食，區先生贊成禁試食，認為無礙自己購物入貨，並指應為健康着想，除口罩進食始終有傳播病毒風險。