擎天半島、御金．國峯、海怡半島等21屋苑污水陽性　24萬人須快測

香港疫情連續三星期多每日確診超過4000宗，政府今日（11日）公布，環境保護署與渠務署在各區採集污水樣本進行病毒檢測，結果在沙田、南區及油尖旺三區共21個屋邨或屋苑檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區處所可能有隱性患者存在，涉及擎天半島、窩打老道8號、御金‧國峯、海怡半島及馬鞍山耀安邨等。政府指，相關地區的民政事務處將會陸續向涉及處所的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約二十四萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



▼8月11日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



涉及沙田、南區及油尖旺三區

政府今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地區包括：

．沙田區 ： 翠擁華庭、烏溪沙村、耀安邨、新港城、觀瀾雅軒及聽濤雅苑

．南區： 海怡半島、南灣、順利大廈、僑民大廈、利豐大廈、怡安大廈、樂景大廈及高寶閣

．油尖旺區：擎天半島、天璽I、駿發花園、窩打老道8號、御金‧國峯、帝峯‧皇殿及都會軒

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當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商指示，正確測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照作紀錄。測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。測試後，需小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

另外，以快速抗原測試首次取得陽性結果人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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