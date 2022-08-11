強制檢測｜政府突擊港灣豪庭第七座　46人違強檢令　六人罰一萬元

大角咀港灣豪庭第7座早前被納入強制檢測公告。稅務局表示，今日（11日）聯同旺角警區和衞生署進行執法行動，行動中共檢查了354名受檢人士，其中46名人士違反強制檢測公告，並向其中6人發放定額罰款10,000元通知書。



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行動由今早7時15分開始，至上午約10時結束。由今早起，大角咀港灣豪庭第7座的受檢人士，被要求出示強制檢測公告期限內的檢測結果，包括電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按要求檢測。

政府在行動中共檢查了354名受檢人士，其中46名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中六人發放定額罰款10,000元通知書。

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政府重申，所有受檢人士須遵從強制檢測公告。任何相關人士如未有遵從公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可罰款50,000元及監禁6個月。