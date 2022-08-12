消防處引入新消毒劑　5分鐘完成救護車殺菌　加快可出動車輛流轉

本港第五波疫情反彈，消防處推動救護車「精準消毒」，引入三款新消毒工具，當中以高效消毒劑取代傳統漂白水，短短5分鐘殺滅細菌，比以往節省15分鐘，約七成時間。



消防處亦增設兩款消毒檢查工具，取代以往目測，包括在經常接觸的表面塗抺螢光劑，突擊檢查消毒人員有否徹底清潔，並利用ATP生物螢光反應檢測儀器，抽取環境樣本進行檢測。消防處期望，能保障使用救護服務市民免受感染，減低病毒流入社區風險。



救護監督（參事）譚傑丰（右〕表示，消防處將逐步全面應用新消毒工具，以保障使用救護服務市民免受感染，減低病毒流入社區風險。左為消防處醫務總監莫家良。（梁鵬威攝）

消防處在第五波疫情高峯期，單日接獲2700宗救護車召喚，有866名救護員染疫或隔離，消毒車輛由一成急增至九成，所需時間較平日額外多兩至三倍。

全港增至42間消毒站 分流救護車

為加快救護車輪轉，消防處於今年6月起在全港醫院、消防局、救護站增設12個消毒站，現時有42間運作，供處理完新冠個案或懷疑個案，尤其曾進行高風險程序如插喉、霧化工序等的救護車消毒，處方亦採用實時分流系統，安排救護車到空置消毒站。

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化學粉末凝固血液 方便清理免受感染

消防處新引入的高效消毒劑，能於5分鐘接觸時間殺滅大部分致病原，包括孢子，較以往使用漂白水約15至30鐘為快，估算大約節省15分鐘。救護車內增設高效消毒濕紙巾，可於10秒殺滅99.99%細菌，30秒殺滅新冠病毒；血液/體液洩漏處理套裝內的粉末，能於1分鐘內迅速吸收液體水份凝固成膠，方便清理病人釋出的液體。

引入UVA檢測及ATP儀器 突擊抽查消毒工序

消防處亦增設兩款消毒檢查工具，利用螢光劑塗抺在經常接觸表面，如扶手、抬床、手柄、門、座椅等10個地方，當外判工人或救護員完成消毒後，利用UVA紫外線檢查，如相關位置仍殘留螢光劑，意味沒有徹底清潔；至於ATP生物螢光反應檢測儀器，可抽取物件表面樣本，10秒內快速讀取結果，如數據顯示250單位或以上，代表亦有殘留污染物及微生物。

保障市民免受感染 減低病毒流入社區

救護監督（參事）譚傑丰表示，消防處將逐步全面應用新消毒工具，以保障使用救護服務市民免受感染，減低病毒流入社區風險，消防處疫情控制及應變專隊會突襲抽查消毒工序，每個月大約有80至100次。被問到為何在疫情高峯過後才引入工具？譚傑丰強調，處方一直留意世界各地應用的消毒工具，衞生防護中心及醫務監督經研究後才引入。

消防處醫務總監莫家良表示，新款清潔劑含有化學物質，接觸後有機會過敏，因此消毒人員需佩戴手套，而全球各地醫療機構都有採用，認為市民毋須擔心。