消防9月推大量傷者事故分流系統　分配不同醫院　避免急症室逼爆

大埔公路九巴翻側事故、屯門公路雙層巴士墮坡意外致約20人死亡，數十人受傷，災禍現場情況千變萬化，前線救護員、通訊中心及醫院須在短時間內溝通、聯絡，以盡快將傷者送院急救。

為增加現場溝通、協調的效率，消防處將於9月推出「大量傷者事故檢傷分流系統」，在8個或以上傷者的大型意外現場，便會動用有關系統，在傷者的「檢傷分類卡」「嘟」一下，便可記錄傷者的情況，系統亦自行統計傷者數目，以及分流傷者到不同醫院，並即時上傳到網上系統，讓調派及通訊組和醫管局掌握現場資訊。

消防處又提到，整個系統開發涉款420萬元，系統亦已配備防火牆等保安技術，以防有人惡意入侵，而醫管局等非現場前線救護員亦無法更改資料。



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新的「檢傷分類卡」配備近距離無線通訊（NFC）及獨一無二的二維碼（QR Code），救護員在事故現場，用智能電話「嘟」一下「檢傷分類卡」，便可記錄傷者的分流狀態、性別、年齡組別及傷勢，有關資料會同時上載到終端機上，傷者送院後，系統亦會自行扣減現場傷者數目。現場指揮官、調派及通訊組和醫管局均可瀏覽有關系統，以即時掌握現場狀況。

值得注意的是，系統亦會初步將傷者分配到適合的醫院，避免所有嚴重傷者送到同一醫院，令醫院急症室「迫爆」。

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不時在現場指揮大局的高級救護主任（資源管理）胡俊表示，「以往急症室嘅同事都係靠電話去得知傷者送院嘅狀態，𠵱家有咗呢個新系統，我哋可以喺同一個平台上面，掌握到有關傷者嘅資訊，大大減少依賴電話溝通嘅時間，從而提升我哋嘅行動效率。」

救護監督（資源管理）張國鋒亦補充指，大量傷者事故現場情況瞬息萬變，「可以突然間增加好多傷者，或者又會減少，因為送咗院。」而新系統推出後，前線救護員毋須再每次用紙筆記低傷者情況，然後又致電調派及通訊組和醫管局更新情況。除了節省時間外，亦能避免資料誤傳的問題。

他續指，新系統動用到NFC、QR Code、藍芽和無線上網的功能，整個系統開發耗資420萬，消防處已為此反覆測試了約一年半，上月起開始一連兩個月為救護員、調派及通訊組和醫管局職員進行訓練，系統9月便可正式面世。

無網絡仍可改用傳統方法溝通

被問到系統需要用到無線網絡上傳資料，一旦事故現場無法上網，救護員會如何通報事件？張國鋒表示，系統在離線狀態仍可使用，救護員可先將資料儲存在程式上，及後可連接到網絡便可即時將資料傳送到終端機。不過，若無線網絡遲遲未能接通，救護員亦可改用傳統方式，以紙、筆和電話，與通訊中心和醫管局聯絡，更新現場狀況。

至於若同一區內發生兩宗大型傷亡事故，系統能否自行統計該區情況，將傷者分流到不同醫院？胡俊坦言，系統無法自己計算兩宗事故的傷亡人數，而醫管局和調派及通訊組的網頁版系統只有閱讀的功能，無法更改系統上的資料或在系統上給予指示，換言之，系統仍無法取代現時電話溝通的模式。