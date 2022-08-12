今起3+4檢疫措施實施　賓館業界指外傭需求大　房價升二至三成

抵港人士檢疫期由7日隔離酒店檢疫變成「3+4」，故到港工作的外傭亦可採取「3+4」模式檢疫，即放寬酒店檢疫期至3天，隨後可進行4天醫學監測。

旅遊業賓館聯會主席劉功成今日（12日）在電台節目指，大部份賓館都會租予正接受醫學監測的外傭，當中有三至四成的賓館已被預訂，而房價亦提高了二至三成。



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劉功成指，宣布新措施後，賓館業界接獲不少查詢，實際訂房有三至四成，「訂咗只係有3至4成，唔係話全香港賓館都爆晒棚，所以賓館係有位。」

他又透露，由於有生意，故賓館房價提高約二至三成，例如以往房價只需300元，現時已增至500元一天。

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劉功成亦指，大部份賓館都會租予正接受醫學監測的外傭，不過，以他自己的賓館為例，因擔心會有安全風險，故未必會租給要醫學監測的黃碼者。

對於有僱主擔心外傭入住非檢疫酒店時，酒店賓館將不會提供三餐。劉回應指，視乎賓館的規模，若屬於小型賓館，相信要提供相關服務並非難事，但強調酒店本身已有餐飲服務，故兩者「無得比」。

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