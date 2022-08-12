紅黃碼｜司法機構：即日起持紅碼不可入法院　持黃碼須先做快測

本港新冠肺炎疫情持續，早前政府公布在「疫苗通行證」加入「紅碼」及「黃碼」。司法機構今日（12日）公布，即日起持「紅碼」的確診者，不得進入司法機構所有處所；而持「黃碼」人士可進入各法院大樓，不過在前往法院大樓前，須先取得當日快速抗原測試陰性結果。



司法機構又表示，由下星期一（15日）起，任何出席法庭聆訊而持有「黃碼」的主要法庭使用者，如須除下口罩發言如證人作供時，應在可行情況下，在聆訊前通知有關法官或司法人員有關情況。



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司法機構公布，持疫苗通行證「紅碼」人士，即新冠肺炎確診者，將不得進入司法機構所有處所；持「黃碼」人士，即正接受醫學監察抵港人士，若當日快速抗原測試結果為陽性，或沒有進行快速抗原測試，亦不應前往任何司法機構處所。

其他持「黃碼」的法庭使用者可進入各法院大樓，但必須遵從政府相關規定。司法機構又提醒，持「黃碼」人士在前往法院大樓前，須先取得當日快速抗原測試陰性結果，亦須嚴格遵從司法機構處所的所有防疫措施，包括佩戴口罩和接受強制體溫檢測。

當局又公布，由下星期一（15日）起，任何出席法庭聆訊，而持有「黃碼」的主要法庭使用者，即訴訟各方、法律團隊、證人和陪審員，如須除下口罩發言，他們應在可行的情況下在聆訊前通知有關的法官或司法人員其持有「黃碼」的情況。主審法官或司法人員將作出適當指示，包括要求有關法庭使用者出示當日的快速抗原測試結果的圖像。

另外，現行要求出席有陪審團參與法律程序的若干主要法庭使用者，包括陪審員、法律團隊和檢控人員，每日進行快速抗原測試的安排將會繼續，以保障公眾健康。

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