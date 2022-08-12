兩女欲改運找人作動物奉獻儀式　1人承諾每月茹素10天　判社服令

兩名女子因遇上感情問題，先後聯絡上一名在網上標榜可用「黑巫術」的男子，他聲稱可為人作「活體奉獻儀式」，助人改善人際關係，兩女有找該男子「作法」，惟該男子卻以殘酷方式殺死老鼠及兔子進行「儀式」，從而被控虐畜罪。兩女亦在事件中被捕，她們早前承認串謀虐畜罪，求情稱已獲教訓，其中一人更承諾每月茹素10天。裁判官香淑嫻聽罷接納兩人因情緒問題犯案，認為本案屬單一事件，與她們過往性格不符，各判處120小時社會服務令。



兩名女被告：郭昀睎（29歲，售貨員）、劉詠琪（32歲、美容師），承認一項串謀殘酷對待動物罪。

同案男被告唐綽謙（19歲，大專生）早前承認企圖、串謀及殘酷對待動物共9罪，被判入更生中心；另一名曾光顧唐的女被告蔡靖寧（24歲、女接待員）則承認兩項串謀殘害對待動物罪，同樣被判120小時社會服務令。

遇感情問題未有思考到後果

辯方求情指，郭因感情問題犯案，沒有思考後果，現已感到後悔，承諾每月會茹素10天。郭另呈上精神科報告，指她曾患重抑鬱症，案發時復發，用了不恰當的解決方法處理感情問題；辯方另指劉當時與拍拖超過10年的男友分手，因望改變愛情運才會犯案，相信留有案底已對她造成深刻懲罰，重犯機會低。

郭花逾5萬元作3至4次儀式

案情指，兩人均於去年8月初透過社交媒體Instagram認識首被告唐綽謙。唐向郭表示將以老鼠及兔子進行分手儀式，不時傳送一些血淋淋的照片，又指使用的動物越多功效會越強。郭初時自言不太想殺害小動物，所以改用老鼠，惟後來因儀式不順利，再改用兔子。郭最後花費約52000港元進行了約3至4次儀式，她在警誡下稱不曾出席儀式，不知道儀式中是否真的有動物被劏，又指涉案照片是其他顧客進行儀式所拍，她或被唐欺騙；

劉欲藉儀式與前男友復合

至於劉則在唐發送其一些儀式照片後，與對方商討價錢，將自己與另一男子的照片傳送予唐，欲藉儀式與前男友復合。劉另曾問及儀式是否需要活體動物，唐發送一些血淋淋的動物圖片作回覆，劉最後共花費了約12000港元。劉被捕後在警誡下聲稱，唐不曾提及要殘酷對待動物，對於唐發出的照片亦無留意。

案件編號：WKCC 923/ 2022