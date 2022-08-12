黃埔花園、海名軒及東涌滿東邨等15處污水陽性　政府派23萬套快測

疫情持續，政府今日（12日）表示，東涌、九龍城和觀塘3區的污水呈陽性而且病毒量高，涉及東涌上嶺皮、下嶺皮等6處村屋、紅磡海名軒、黃埔花園等，另而觀塘茶果嶺道附近一帶住宅的污水亦被驗出病毒，當局將會向相關地點派發約23萬個快速測試套裝，供住戶及相關工作人員自行檢測。



▼8月12日 部份污水陽性大廈▼



政府表示，因應多區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將向以下地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約23萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。受影響地點如下：

．離島區 — 東涌上嶺皮、下嶺皮、壩尾村、馬灣新村、黃家圍和龍井頭，以及滿東邨

．九龍城區 — 海名軒及黃埔花園（棕櫚苑、百合苑、紅棉苑、綠榕苑、銀竹苑、青樺苑、紫荊苑、翠楊苑、金柏苑及錦桃苑）

．觀塘區 — 藍田邨、德田邨、茶果嶺村、彩興苑、樂雅苑、安基苑及繁華街和茶果嶺道附近一帶住宅



觀塘繁華街和茶果嶺道附近一帶住宅的污水被驗出對病毒呈陽性。（政府新聞處文件截圖）

港府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

另外，市民使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。