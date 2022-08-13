保就業2022｜出版公司申請審批逾3個月　負責人無奈稱要裁員

政府推出2022保就業計劃，為僱主提供三個月的支薪補貼。有出版公司負責人向《香港01》表示，提交申請逾3個月，至今5至7月的補貼期已過，仍未知悉申請結果，遑論收到補貼，期間向保就業計劃秘書處查詢逾20次，也先後三次去信勞福局，惟僅獲回覆要再等候結果。

該負責人指，無法理解當局為何至今仍未完成審批，感到相當無奈，並稱現時只想求結果，若8月底申請仍未獲批，未獲工薪補貼，將要削減一至兩成員工。他認為，今屆政府曾表明會急市民所急，促政府盡快完成審批。《香港01》正向保就業計劃秘書處查詢。



▼4月29日 保就業計劃服務中心啟用▼



多番追問無果 官方答案：你等喇

出版公司負責人盧先生表示，因今年初增聘人手，在提交今輪保就業申請時，選擇以提交更新資料，雖然審批時間會延長4至6星期，但當時認為可接受，惟至6月中仍收不到任何回音，開始向計劃秘書處查詢，想了解箇中原因或是否要補交資料，卻只獲得一個官方答案，着他繼續等候，至今仍未知悉申請結果。

「我問有無確實日子，等我哋做企業，都有個預算，係無既，叫你等，佢哋係唔敢講個時間，依家我哋情況好無奈。」除了致電秘書處查詢，盧先生自7月下旬起更三度去信勞福局，但局方僅回覆已將電郵交予保就業計劃秘書處跟進。盧先生坦言現時只是想求一個結果，「我哋係唔夠資料，定唔合資格?我哋都想知道結果。」

盧先生自7月下旬起三度去信勞福局，目前收到的兩次回覆均稱已將電郵交保就業計劃秘書處跟進。（受訪者提供）

▼4月25日 政府公布「2022保就業」計劃詳情▼



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兩度收到同樣電郵問及業務

盧先生又提到，在6月16日曾收到秘書處的電郵問及公司業務，他當日已回覆，「我哋答佢係more than（多過）佢要嘅嘢。」但在7月7日，盧先生又收到同樣的電郵，致電秘書處時，對方僅稱：「無理由㗎，但你照答喇。」他雖有質疑，但也只好如上次一樣回覆電郵。

出版公司負責人盧先生提交保就業申請至今逾3個月，其申請仍未完成審批。（受訪者提供）

要調動其他預算支付薪金 未來或需裁一至兩成人

申請遲遲未批，連月來多番主動查詢，仍然無法得知申請需時的原因，盧先生直言無法理解，「公司內部都有好多問號。」過去三個月，他只能調動原本放在其他地方的預算，用以支付員工薪金。他也坦言，如8月底申請仍未獲批，未獲工資補貼，無奈下只能削減一至兩成員工。

政府曾稱急市民所急 促政府盡快完成審批

盧先生指，出版公司本來就艱難，而在疫情下，面對面向客人介紹出版物的機會減少，有些舊顧客因生意受疫情影響而減少買出版物，以往負責海外推銷的業務員難以出國，種種原因令其公司疫下的生意額較預期少15%至20%。現屆政府曾表明會急市民所急，盧先生期望政府盡快完成審批。