紅黃碼｜可上班上學但不能土去展覽　一文看清黃碼人士限制

政府在「疫苗通行證」上推行「紅黃碼」措施，「紅碼」人士代表確診者，不能在社區走動，教育局指示學校如有發現，必須報警。抵港人士疫苗通行證則會轉為「黃碼」，完成三晚指定酒店檢疫並且核酸檢測呈陰性後，在四日居家醫學監察期間，可在社區有限度活動，包括上班上學，但部份場所禁止進入。



由於處所種類繁多，「黃碼」人士可進入哪些處所、禁止進入哪些處所，市民或存疑問，《香港01》整理多個政府部門近日公布資訊，一文看清「黃碼」人士進入處所安排。



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「黃碼」人士可以進行以下事項或進入以下處所：



1、上班

「黃碼」人士可如常上班，但期間必需配戴口罩及獨立用膳。平機會指如果僱主純粹因為覺得或推測持「黃碼」的員工有可能染疫，在缺乏合理原因下給予較差對待，例如強迫員工停工或休假，有可能違反《殘疾歧視條例》。

2、上學

學生及教職員：「黃碼」學生可回校接受面授課程。學生及教職員持續要每日快測性，在校內不得脫下口罩活動，包括吹奏樂器、接觸式運動（足球、籃球等）；如需午膳，校方應為餐桌設置隔板，安排他們與其他教職員分隔用膳地點，在飯後亦須徹底消毒用餐地點，相關人士用膳時亦須保持適當距離，以及避免面對面進食。校方亦應提醒學生主動申報持黃碼情況。

家長：「黃碼」家長不得進入學校；如學校設有緩衝區供他們接送子女，亦須提醒持有關家長不得進入，應交由持藍碼的親友安排接送。

訪客：「黃碼」訪客不得進入學校，包括以公眾人士身份參加校慶活動人士。

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3、法院

持「黃碼」人士可進入各法院大樓，不過在前往法院大樓前，須先取得當日快速抗原測試陰性結果。

另外，8月15日起，持「黃碼」的主要法庭使用者，即訴訟各方、法律團隊、證人和陪審員，如須除下口罩發言，應在可行的情況下在聆訊前通知有關的法官或司法人員其持有「黃碼」的情況，主審法官或司法人員將作出適當指示，包括要求有關法庭使用者出示當日的快速抗原測試結果的圖像。

4、公共場所或交通公具

「黃碼」人士可以乘搭公共交通工具上班上學，及進入商場和超級市場取得日常所需用品等。

政府宣布從海外及台灣抵港人士檢疫安排，由7日酒店檢疫，改為3日酒店檢疫隔離及4日家居醫學監測。

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「黃碼」人士不可進行以下事項或進入以下處所：



1、須主動查核「疫苗通行證」的處所

「黃碼」人士不可進入須使用「驗證二維碼掃瞄器」並受第599F章規管的處所，包括以下：

餐飲業務處所（包括酒吧／酒館）、遊戲機中心浴室、健身中心、遊樂場所、室內公眾娛樂場所、派對房間、美容院及按摩院、會址、夜店／夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、室內體育處所、泳池、郵輪、室內活動場所、理髮店／髮型屋及宗教處所。

由於會展及亞博館亦是主動核實「疫苗通行證」的處所，換言之，「黃碼」人士不可到會展參觀或參與有關展覽。

2、須在可行情況下以目視方式檢查「疫苗通行證」的處所

「黃碼」人士不可進入戶外公眾娛樂場所、戶外體育處所及戶外活動場所。

3、懲教院所

懲教署禁止「紅碼」及「黃碼」人士進入懲教院所進行探訪。

4、入境事務處設施

入境處轄下的青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心，已禁止被區分為「紅碼」或「黃碼」人士進入中心進行探訪，以減低高傳染性變異病毒株傳入風險。

5、院舍及指定醫療處所

「黃碼」人士不准進入安老院、殘疾人士院舍和指定醫療處所。

不過在該等處所上班、上學及在指定醫療處所接受服務的「黃碼」人士，一般不在「疫苗通行證」限制之內，但需視乎僱主或負責人有否就個別處所按自身需要訂立額外規定或要求。

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