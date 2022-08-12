紅黃碼｜黃變藍兼再上載針卡　市民仍不能入食肆　專家稱或僅轉色

今日（12日）起抵港旅客檢疫改為「3+4」，完成檢疫的人士會由黃碼變成藍碼，進入各類場所理應不再受限，但有市民向《香港01》投訴，8月4日從外國返港，並已於昨日（11日）完成檢疫，惟針卡由黃碼變藍碼後，仍不能進入食肆或政府場所，故即日致電「安心出行」熱線求助，職員指示要重新上載針卡，亦只能進入公共圖書館。但到了今日（12日）又再次不能進入公共圖書館，需再一次上載針卡才成功入內，惟食肆就連續兩天被拒入。

有科技專家則估計，有可能是食肆的安心出行掃瞄器未更新至最新版本，也有可能是只是藍碼僅表面轉色，內容不知何故未能成功更新，故未能成功使用。

《香港01》已政府資訊科技總監辦公室查詢相關個案，正等待回覆。



▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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市民簡小姐剛從馬來西亞回港，前日（10日）為酒店檢疫第6日，獲酒店提早一日放行，當日安心出行顯示為黃碼。昨早9時起完成居家醫學監測後，安心出行自動轉為藍碼。

不過，當她昨午時份打算前往食肆用膳時，餐廳二維碼掃描器發出巨大聲響，「對方（掃瞄器）紅色，話我唔入得呢個處所。」她指，已打齊三針，亦已更新「安心出行」，掃瞄時畫面顯示為「藍碼」，難以理解為何不能進入食肆，「全餐廳都望住我，整到好尷尬。」她其後特地到政府康樂場及圖書館所掃「安心出行」，同樣未能進入。

她昨日隨即致電「安心出行」熱線求助，職員僅要求其留下姓名及聯絡電話，表示正在處理中，「已經口頭承認咗係有問題。」職員約一小時後再致電她，表示需重新上載針卡。她重新上載後，終於能進入公共圖書館。今日她再嘗試進入食肆，惟「又入唔到去」，稍後再嘗試進入圖書館亦被拒，惟當再一次上載針卡後，又可以進入，「難道我每一日都要upload過張針卡？」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，即使「安心出行」已轉為藍碼亦不能進入相關場所，或因食肆二維碼掃瞄未更新至4.4.0或以上版本，亦不排除當局未有將轄下場所的二維碼掃瞄更新版本。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，即使「安心出行」已轉為「藍碼」亦不能進入相關場所，或因食肆二維碼掃描器未更新至4.4.0或以上版本，亦不排除當局未有將轄下場所的二維碼掃描器更新版本。（夏家朗攝/ 資料圖片）

他指，食肆二維碼掃瞄掃描「安心出行」後，會將「紅黃碼」資料比對網上系統的資料庫，「如比對唔到就響，佢（掃瞄器）唔會知道你係邊個」。他稱，不少食肆本身沒有上網功能，安裝後亦有機會因網絡不穩定，而未能比對網上資料庫的資料。

藍碼失靈，他又稱亦有可能是因為「安心出行」的「紅黃碼」已更新，但網上資料庫系統尚未「更新得切」，「正常轉藍碼，系統上的資料庫都會自動轉埋」，因此出現資料庫未更新的情況較少。另一可能性，或許是黃碼變藍碼僅是「轉色」，二維碼的內容未有作出更改。

他建議政府要向市民交代清楚黃碼變藍碼後不能使用的原因，並促請政府盡快解決問題。