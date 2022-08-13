黃碼人士禁足髮型屋、宗教場所　盧寵茂稱當局會依數據檢討調整

政府推出「3+4」檢疫方案及紅黃碼制度，獲發黃碼的抵港人士在完成3日酒店檢疫後，隨後4日醫學監察雖然可以外出，但仍然無法進入疫苗通行證下需主動查稽的表列處所，當中包括理髮店、宗教場所及展覽場地等這類不涉除口罩活動的場所，引起坊間質疑；近日也有展覽業界建議政府容許黃碼人士參與展覽。

醫務衞生局局長盧寵茂今日（13日）在電視節目表示，當局已收集數據，會考慮「一盤子因素」，包括曾否涉及大規模群組爆發，檢視各表列處所及不同行業的風險，從而調整黃碼人士可出入的處所名單。



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盧寵茂在電台節目上被問及為何髮型屋、宗教場所這類不涉除口罩活動，黃碼人士仍然不能進入，他回應指有留意到相關的討論，政府現時已在進行檢視，並已收集數據，包括場所曾否涉及群組爆發，以及考慮場所內的人數、活動、環境等，評估該處所的傳播風險，繼而調整黃碼人士可出入的處所名單。近日有展覽界人士建議政府讓黃碼人士進場，這些行業訴求會與連同表列處所名單一併檢討。

他在節目上指，不認為在未檢討處所名單前先推紅黃碼屬倉促決定，並解釋若然覺得某場所無風險便將之剔除，其實是不負責任，而且「放就容易，收緊就難」，所以當政府要檢討或改變一項既有政策，必然要以數據說話、且有理有據。

就本港今年11月將舉行金融峰會，有報道指部份大行高層稱在免酒店檢疫才會來港，盧寵茂指不會因為11月有大型活動便將之視為死線，趕著調整檢疫安排。他表明，只會視乎現有數據調整，數據顯示有空間的話，或有可能提早調整；但若出現新變種病毒，相信香港以致其他國家的防疫安排都會改變。

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