富昌邨、小西灣邨、彩園邨等八條公屋屋邨污水陽性　22萬人須快測

本港疫情持續，政府今日（13日）表示，全港6區共8個屋苑因污水樣本呈陽性，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，故會對有關屋苑居民、工作清潔員工和物業管理員工派發22萬個快速抗原測試包。



政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因應有區份的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向有關地點派發快測包，供有關人士自測。涉事屋苑均屬公營屋邨，名單如下：

．東區 — 小西灣邨

．北區 — 彩園邨

．西貢區 — 怡明邨及善明邨

．元朗區 — 天慈邨

．深水埗區 — 富昌邨

．黃大仙區 — 東匯邨及美東邨

政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。

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