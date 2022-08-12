強制檢測｜涉港運城、溱岸8號等65幢　兩紀律部隊宿舍上榜

本港疫情持續，醫務衞生局今晚（12日）發出最新一份強制檢測公告，有65幢大廈上榜。其中60幢有確診者居住，當中港島東區、沙田區及屯門區最多大廈上榜，各有8幢，元朗區亦有6幢天水圍大廈上榜。



上榜私樓有北角港運城3座、將軍澳維景灣畔10座、沙田溱岸8號3座、沙田帝堡城7座、大角咀港灣豪庭5座等。名單中也有屯門湖康警察宿舍2座及牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座。



另有5幢大廈涉及污水樣本陽性而名列強檢名單，包括三幢鑽石山大廈，鑽石山鳳禮苑鳳欣閣、鳳德邨雪鳳樓及蒲崗村道80號鳳鑽苑，以及長沙灣元州邨元滿樓和將軍澳英明苑明遠閣。



▼8月12日強制檢測公告▼



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三區各有8幢上榜 將軍澳維景灣畔10座居民要檢測

港島東區、沙田區及屯門區屬重災，各有8幢上榜。東區方面有北角富澤花園富邦閣、筲箕灣東旭苑東麗閣、柴灣佳翠苑顯翠閣及柴灣樂翠臺2座等；沙田區亦有馬鞍山聽濤雅苑4座、沙田博康邨博文樓低座、大圍豐盛苑榮盛閣等。至於屯門區則有山景邨景安樓、友愛邨愛德樓及康德花園2座等。

元朗區佔6幢，均為天水圍大廈，包括天晴邨晴滿樓、天恒邨恒輝樓、天盛苑盛勤閣等；西貢（將軍澳）亦有4幢將軍澳大廈上榜，包將軍澳維景灣畔10座、尚德邨尚禮樓、裕明苑裕昌閣等。另有兩幢紀律部隊宿舍上榜，包括屯門湖康警察宿舍2座及牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座。

▼部份強檢大廈▼



港灣豪庭5座上榜 7座46人早前無檢測 6人各罰萬元

上榜大廈亦有些中產屋苑，例如北角港運城3座、沙田溱岸8號3座及沙田帝堡城7座等。大角咀港灣豪庭5座亦上榜，該屋苑7座早前被納入強檢名單，政府昨日（11日）檢查住戶是否有人未接受檢測，最終發現46人違反強檢公告，已發出強制檢測令，並向當中6人發出1萬元定額罰款通知書。

5大廈污木檢測呈陽上榜

另有5幢大廈涉及污水樣本陽性而名列強檢名單，包括鑽石山鳳禮苑鳳欣閣、鳳德邨雪鳳樓及蒲崗村道80號鳳鑽苑，以及長沙灣元州邨元滿樓和將軍澳英明苑明遠閣。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月12日）▼



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任何人在8月6日至8月12日曾身處上述大廈超過兩小時，均須於明日或後日（13或14日）進行核酸檢測。

政府明日（13日）將於深井麗都花園及青衣長宏邨重開流動採樣站。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。