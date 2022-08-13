強制檢測｜政府突擊淘大花園、宇晴軒　59人違令　21人各被罰一萬

創新科技及工業局表示，今日（13日）聯同秀茂坪警區和衞生署，在牛頭角淘大花園B座進行執法行動。當局在行動中共檢查253名受檢人士，其中29名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中四人發放定額罰款一萬元通知書。



另外，地政總署今日亦聯同深水埗警區和衞生署在被納入強制檢測公告的長沙灣宇晴軒第一座進行執法行動。政府在行動中共檢查了331名受檢人士，其中30名人士違反強制檢測公告。當局指已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中17人發放定額罰款一萬元通知書。兩幢大廈共21人合共被罰款21萬元。



▼8月9日 安心出行黃紅碼實施首日對食肆影響不大▼



+ 5

創新科技及工業局及轄下部門今日聯同秀茂坪警區和衞生署，在早前被納入強制檢測公告的牛頭角淘大花園B座進行執法行動，行動由今日上午8時開始，至上午10時半結束。受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠肺炎檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。

當局又派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。政府行動中共檢查了253名受檢人士，其中29名人士違反強制檢測公告，並向其中四人發放定額罰款一萬元通知書。

創新科技及工業局及轄下部門聯同秀茂坪警區和衞生署，在早前被納入強制檢測公告的牛頭角淘大花園B座進行執法行動。（資料圖片／黃寶瑩攝）

地政總署今日亦表示，由上午約8時30分起，於長沙灣宇晴軒第一座的要求受檢人士出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠肺炎檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。當局發現30名人士違反強制檢測公告，當中17人發放定額罰款一萬元通知書。

當局強調會繼續嚴格執法，並提醒所有受檢人士須遵從強制檢測公告。當局指，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款一萬元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可罰款五萬元及監禁六個月。