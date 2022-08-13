染疫5歲女童昨快測陽性即日急轉差　未接種疫苗、併發腦炎風險高

本港今日（13日）新增5308宗確診個案，包括160宗輸入。屯門醫新呈報一名5歲9個月大女童情況危殆個案，女童未有接種疫苗，昨日快測陽性，持續發燒，病情急速惡化，昨晚到急症室求診，正於兒童深切治療病房接受治療。

今日亦新增約19宗3歲以下幼兒需要入院接受治療個案，醫院管理局總行政經理關慧敏呼籲，家長盡快帶小朋友打針。



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屯門醫院新呈報一宗危殆個案，涉及一名5歲9個月大女童，她無疫苗接種紀錄，昨日（13日）快測陽性，並持續發燒，經屯門醫院急症室入院，情況急速轉差，正於兒童深切治療病房留醫，關慧敏指，會跟進情況並提供適切治療。

關慧敏稱，女童的家人並未確診，染疫前亦無特別疾病，是健康正常的小朋友，目前正檢查跟進是否有拼發腦炎，懷疑與情況轉差得快的原因相關，但暫時未有結論，因之前有類似無打針的小朋友一旦感染，併發腦炎的風險會較高。

今日亦有約19宗3歲以下幼兒需要入院接受治療個案，關慧敏呼籲家長要盡快帶小朋友接種疫苗，是最有效預防重症的方法，現在接種年齡已降至6個月大， 香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心亦會於15日起可打科興疫苗，市民可經網上預約。

關慧敏又提醒，如長者快測陽性一定要申報，不少嚴重個案轉差前都有出現如喉嚨痛、無胃口、疲倦等輕徵病徵，病人如有不適或頭暈要盡快求診，可進行評估，合適便會處方口服藥，如無病徵但高風險或未打齊針都會評估，平衡藥物好處、副作用及有沒有與正服用的藥物相沖，呼籲有病徵一定要盡快求醫，亦要盡快接種疫苗。

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