確診數字創4個半月以來新高 張竹君：預期確診個案仍會上升
撰文：鄧宇詩
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本港今日（13日）增5308宗確診，包括160宗輸入，多3人死亡。確診數字創近4個半月以來新高，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君預期，未來確診個案仍會持續上升。
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本港今日（13日）增5308宗確診，是自4月1日以來的新高。張竹君指本港的整體感染數字無明顯回落，一個月前的確診數字為2000多宗，現時確診數字為5000多宗，確診個案仍在上升中，但上升速度較之前慢。她呼籲市民盡快打針，遵守紅黃碼、戴隔離手帶等防疫措施。
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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏指出，預期未來確診個案會持續上升，入院人數亦會有所上升，有可能影響到公立醫院服務，會按情況調整非緊急手術或非緊急檢查服務。今日累計1604名確診病人在公立醫院留院，包括220名新入院病人，累計32人危殆，25人情況嚴重。
今日新增3間院舍現確診個案，包括沙頭角護理院、雅麗士何妙齡那打素護養院以及屯門康恩園，共4名院友以及3名院工確診。
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