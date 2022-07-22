接種疫苗｜39%院友打第二劑　勞福局指示醫療團隊每周到院舍打針

新一波新冠病毒疫情持續惡化，愈來愈多院舍再爆疫。勞工及福利局今日（22日）再出招「谷針」，局方指目前已接種新冠疫苗的院舍院友不足四成。當局將按「應打盡打」的原則為院友接種，在9月底前為所有到期接種第三劑疫苗的院友接種，令第三劑接種率提升至最少五成，為此將於下周一（25日）起，邀請各醫療團隊每星期最少一次到訪與他們配對的院舍提供外展接種服務，為期六周。



勞工及福利局局長孫玉菡（右）及醫務衞生局局長盧寵茂教授今日聯合主持線上簡介會，呼籲院舍業界及醫護機構配合外展接種新措施。（政府新聞處圖片）

孫玉菡及盧寵茂籲院舍業界配合外展接種

勞工及福利局局長孫玉菡及醫務衞生局局長盧寵茂今日傍晚聯合主持線上簡介會，呼籲院舍業界及醫護機構配合外展接種新措施，進一步提升新冠疫苗接種率，加強保護安老院及殘疾人士院舍院友。

孫玉菡指出，有賴各方加強解說以釋除疑慮，院舍院友的第一及第二劑接種率已分別上升至約93%及87%；然而近期院舍個案隨社區感染持續高企而增加，而第三劑的接種率只有約39%，有必要加緊院舍接種的工作。

盧寵茂重申長者是新冠疫情下最受影響的高危群組之一，本港80歲或以上的長者人口接近40萬，第五波疫情數據顯示，這年齡群組若未有接種疫苗而感染新冠病毒，死亡率高達16.23%，但若已接種三劑疫苗，死亡率可降至1%，因此當局將展開特別計劃，做到「針跟人」，「目標是不錯過任何一位到期打針的院友，盡快為他們接種。」

目標9月五成院友已打第三劑

勞福局表示，於大部分於第五波疫情中感染的院友已經康復，並快將到期接種第三劑疫苗，兩位局長期望院舍與醫療團隊繼續密切合作，按「應打盡打」的原則為院友接種，務求在8月內把第二劑的接種率提升至九成以上，並在9月底前為所有到期接種第三劑疫苗的院友接種，令第三劑的接種率提升至最少五成，屆時計及已接種兩劑疫苗的康復院友，院舍符合第三階段「疫苗通行證」要求，即與第三劑等同的有效接種率有望超逾八成，加強保護院友和建立屏障保護院舍。

當局將由下星期一（25日）起邀請各醫療團隊每星期最少一次到訪與他們配對的院舍提供外展接種服務，為期六周，並會就此發放特別津貼，以應付所涉及的額外人手及交通開支。局方表示，仍有少數院友自己或因家屬反對而尚未接種疫苗，政府會繼續與醫療團隊及院舍聯手加強解說，釋除疑慮。

孫玉菡補充說，院舍員工的第三劑疫苗接種率更已超過75%，有信心院舍會繼續和醫療團隊加強溝通，並且與政府通力合作，按疫情採取適當措施，包括由下星期三（27日）起要求所有院舍員工每七天進行一次核酸檢測。