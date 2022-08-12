12間院舍爆疫 西環春天護老之家6院友員工中招 多214宗學校呈報
撰文：黃金棋
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本港新冠肺炎疫情持續，今日（12日）新增達12間院舍呈報出現確診個案。衞生署衞生防護中心今日公布，新呈報出現確診個案的涉及七間老人院及五間殘疾院舍，當中春天（西環）護老之家昨日（11日）和今日共有四名院友及兩名員工染疫，25名院友及四名員工要進行檢疫。
另外，當局公布學校今日新增214宗呈報個案，涉及179間學校。而85間學校在過去七日出現兩宗或以上確診個案，不過今日沒有學校需要停課一周。
▼8月12日部份新呈現有確診個案院舍▼
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春天（西環）護老之家29人須檢疫
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，新增4439宗確診個案。院舍方面，今日共有12間院舍呈報有確診個案，涉及的老人院包括佛教般若安老院有限公司、香港路德會社會服務處路德會梁季彝夫人安老院、嘉頤（大埔）護理院及沙田萬壽宮等。而春天（西環）護老之家昨日及今日合共有四名院友及兩名員工染疫，25名院友及四名員工要進行檢疫。
殘疾院舍方面，今日新增五間呈報出現確診個案，包括觀塘彩怡之家有限公司、香港中華基督教青年會必愛之家宿舍及新生精神康復會思悅園等。其中東華三院洪福綜合職業復康中心暨宿舍有兩名院友確診，27名院友要進行檢疫。
214宗學校呈報涉179間學校
學校方面，張竹君指今日新增214宗呈報個案，包括147名學生及67名教職員。而個案分別涉及179間學校，當中有42間幼稚園、73間小學、57間中學及七間特殊學校。而85間學校在過去七日出現兩宗或以上確診個案，不過今日沒有學校有班別需要停課一周。
▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼
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