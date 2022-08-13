美食博覽｜市民豪花$3000掃30個麵食福袋　展商：人流返番疫情前

一連五日在灣仔會展舉行的美食博覽2022今日（13日）迎來周末，展場人頭湧湧。有參展商表示，過去兩天人流貼近回復疫情前水平，今日周末更有「人山人海行唔到」感覺。該參展商稱，有顧客豪花逾3000元購買近30個福袋，預計周末營業額較博覽2021的周末增長20%至25%。



在第二階段消費券帶動下，美食博覽內受訪市民均表示消費「爽手咗」，對於場內不許飲食，有人反映「剩係想飲嘢」，亦有人認為可減少排隊隊伍，令場地「冇咁逼」。



▼8月13日 周末的香港美食博覽2022人山人海▼



+ 9

「麻辣鍋味拉麵」熱銷 已補兩次貨

參展多年的日清食品，其市場部助理經理羅銘亮指，有顧客豪花逾3000元購買近30個福袋，總結過去兩天營業額較去年增長15%，過去兩天人流貼近疫情前水平，周末則預計增長20%-25%。被問到最熱銷的商品，他指除福袋外，今年以「麻辣鍋味拉麵」尤其熱銷，稱已補了兩次貨。羅銘亮指，在美食博覽內購買一定較划算：「出面最平個價再九折。」

場內禁食 台灣食品商反映有顧客稱：沒試食不敢大手買

主打台灣原產進口食品，首次參展的寶島好物負責人容婉華指，人流與生意尚可。談及周末人流，她表示攤位在星期五人流反而最好，估計較多顧客下班後來。容婉華指攤位以豬肉條最熱銷，佔營業額七至八成，她見過有顧客花費約600元購買。對於今年不設試食，她形容一定有影響，引述有顧客表示：「未食過唔敢買咁多。」

首次參展的許記魚旦職員陳小姐表示首日人流較少，直到週末人流增加，而生意額由星期五開始改善，較首日增加七至八成。陳小姐指攤位以自家製丸類最熱銷，佔整體營業額七成。她又見過有顧客花費逾千元買丸類及少量凍肉。對於今年不設試食，她坦言有影響，形容「爭好遠」。

+ 1

市民滿載而歸 平均花費逾一千元

劉小姐捧著一箱日本桃，她表示趁放假逛美食博覽，而過去多屆都有「捧場」，感覺今年氣氛「差唔多」。劉小姐又說，這次「目標」是日本桃及瑤柱醬，今日花費逾一千元。對於場內不許飲食，被問到會否嘴饞「偷食」，她稱「剩係想飲嘢」。

趁兒子放假一同逛美食博覽的黎太形容自己「睇啱就買」，今日已花費約一千元購買零食、冬菇、湯包等。

陪同女兒，首次來美食博覽已花費近二千元的湯太稱，她個人沒購物目標，來美食展只是「行下」。不過，問到幾個滿載的購物車裝了甚麼，湯太羅列指有蠔、蝦、海膽等海鮮，又有雞及豬手，笑稱「佢哋（家人）鍾意。平呀，100蚊兩隻豬手」。對於不設試食，她表示支持，認為一方面有疫情因素，另外可減少排隊隊伍，令場地「冇咁逼」。

▼8月11日 香港美食博覽開幕首日人頭湧湧▼

