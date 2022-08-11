美食博覽2022｜月餅價格大比拼　冰皮低見$178盒　龜苓膏買一送一

一連五日於灣仔會展舉行的的美食博覽今日（11日）開鑼，適逢政府日前向市民派發2,000元消費券，為到場消費者提供「彈藥」。大部分參展商都接受消費券付款，並提供各式優惠搶客，除了1蚊優惠外，亦推出會場限定特價，例如鮑魚購物車、冰皮月餅或傳統月餅套裝、龜苓膏買一送一，及買凍貨食品抽Staycation等。



輕量鮑魚車最平售299元

美食博覽今年恢復至八成入場的人數上限，適逢消費券於本月7日發放，展覽首日下午現場已人頭湧湧，展商均推出多項優惠吸客，當中購物車套裝為常見優惠之一。例如好棧輕量鮑魚車售299元、進階鮑魚車售499元、豪華鮑魚車售999元。

超力亦推出50周年限量版摺疊購物車，350元共12包產品，包括醬爆杯米粉5杯、快熟通心粉3包、銀絲米粉5包裝、銀絲米粉4片家庭裝、天鵝牌米粉400克、美國珍珠米3公斤。

迷你綠豆蓉月餅8個裝售178元

中秋節將至，會場內多間月餅品牌亦推出優惠，其中大班的冰皮月餅禮盒裝，便與恒生信用卡合作，每盒由原價300至500元，減至178元至230元不等，包括迷你綠豆蓉月餅8個裝、迷你八寶月餅8個裝、玲瓏九星月餅9個裝等。

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奇華月餅則以優惠價發售奶皇月餅禮盒，奶皇月餅8個裝、鴛鴦奶皇禮盒8個裝，亦減至200元1盒。此外，在場內購買任何奇華食品滿300元，即送30元正禮券。

榮華月餅則推出傳統月餅套裝優惠，例如購買三罐雙黃白蓮蓉月餅，再送兩條裝臘腸兩包，僅售610元；雙黃白蓮蓉及流沙奶黃月餅各一盒，亦特價410元發售。

健康雞煲一律售98元份

其他食品方面，宵夜必備的合味道杯麵，亦推出會場推廣價26元4杯，包括香辣海鮮味、海鮮味、鮮蝦味等。推出1蚊雞煲的展商「樂婷媽媽」，其健康雞煲亦一律售98元，包括自家港味雞煲、惹味香辣雞煲、養生黃酒雞煲、濃蝦喇沙雞煲。

著名於龜苓膏的海天堂，更推出買一送一優惠，優惠價50元便可獲得兩盒龜苓膏，更推出多買多送，98元套裝更包含兩盒龜苓膏及兩盒龜苓膠。

買凍貨食品抽Staycation

此外，購物亦可能換取酒店Staycation的機會。香港源生股份公司凍貨食品優惠套裝688元，兼送多功能三合一煮食煲，每日限量10套；購買任何食品後到Memomalls Facebook留言、讚好及分享，更有機會獲得沙田凱悅酒店Kakao Friends主題套房免費套票。