貿發局與日本青森縣簽合作備忘　方舜文︰望帶動兩地經濟增長

為期五天的2022美食博覽昨（11日）開鑼，吸引過千間來自世界各地的展商參展。貿發局今（12日）與日本青森縣政府簽訂合作備忘錄，透過參與美食博覽與香港展開經貿夥伴關係，向更多香港人推廣青森縣美景美食。



▼8月12日 貿發局與日本青森縣政府簽訂合作備忘錄▼



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疫情限制港人外出旅遊，港人只能以物流方式從日本購買當地產品。青森縣和雅瑪多運輸公司合作，以急凍物流運輸每日新鮮運送青森縣特產，包括水果和海產等，美食展內設有專門攤位，市民可向相闔職員查詢。

香港積極加強與主要貿易夥伴關係，質發局今日亦與日本青森縣政府簽訂合作備忘錄。貿發局總裁方舜文表示，希望透過一系列經貿計劃，促進雙方經貿交流，帶動兩地經濟增長。

青森縣知事三村申吾︰香港是青森蘋果的主要出口市場

青森縣知事三村申吾指，香港是青森蘋果的主要出口市場，望透過加強經貿關係，將美食和文化推廣給熱愛日本的香港人。他向現場介紹青森縣的特產，包括蘋果、帶子和淮山等，及一些著名景點，例如賞櫻熱點弘前公園和世界遺產白神山地。他更展示青森縣著名節慶活動「睡魔祭」的特製西裝。

▼8月11日 香港美食博覽開幕首日人頭湧湧▼

