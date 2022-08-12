美食博覽｜有展商指次日生意多20%　$1優惠吸周六日顧客

一連五天的美食博覽今（12日）繼續，即使今早天文台懸掛黃色暴雨警告信號，仍未阻礙市民入場血拼，人流比昨（11日）開鑼日還要多。各商家展場優惠不間斷，準備迎接兩日假期的來臨。



營多撈麵參展商把握機會推出會場優惠價，90元即可帶走九袋五包裝的營多撈麵，平均一袋10元。代理營多撈麵的復興貿易有限公司，旗下其他產品亦有優惠，展覽會期間每日中午12時和下午5時，會以一元出售「巴東牛肉飯」和「巴東牛肉黃薑飯」即食系列飯盒，各時段限購50個。

復興貿易負責人陳小姐指昨天生意較冷淡，但今天人流明顯比昨天旺，以現時消費額估算有望維持好成績，甚至比往年要多出20%，寄望接下來的兩日假期能衝擊營業額。

香港源生股份有限公司其下的Memomalls韓國網購平台今年首次參展，主要販售韓國急凍商品，例如韓國牛肉和餃子。展會期間於場內購物即可獲得價值100元的電子禮券，用於Memomalls網站上購物，亦可將商品分享至Memomalls Facebook，有機會贏得免費雙人酒店客房獎賞。

另外會場期間每天下午2時，Memomalls亦會推出一元優惠購買一公斤裝韓國泡菜大王餃子，限量10位。

▼8月11日 香港美食博覽開幕首日人頭湧湧▼



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同樣經銷急凍水產的丸和日式食品有限公司，負責人黃先生指今日人流明顯帶動消費額，熱門商品例如大八爪魚已經賣斷，為了應付未來兩日的需要已加大貨源。急凍大八爪魚兩份售價200元，另外亦有賣鰻魚和鮑魚等水產。

營仔飯盒和韓國泡菜大王餃子的一蚊優惠會持續到下周一（15日）結束，另外其展商亦有一元優惠，例如高格行每日限量30盒一元貓山王榴槤冰皮月餅兩個裝、樂婷餐飲服務有限公司每日一時限量10份的一元雞煲、鴻運公司先到先得的一元紅酒等，打算明天前往美食展的市民可多加留意，市民亦可以在「8月食．住．買平台」瀏覽更多美食展優惠。

▼8月11日 香港美食博覽部份產品優惠▼

