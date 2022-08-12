MIRROR演唱會｜專責小組確認金屬疲勞引致鋼索斷裂　准如期再租場

MIRROR上月底在紅館演唱會，在7月28日的第4場演出發生嚴重意外，兩名舞蹈員被墮下的大型屏幕壓傷，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）傷勢嚴重。由康文署牽頭組成的跨部門專責小組今日（12日）召開第三次會議，實驗室檢驗結果證實鋼索斷裂是由金屬疲勞引致，估計屏幕懸掛系統的裝置和裝工均可能是事故成因。

另外，康文署稱，明日（13日）會如期將表演場地交給下一個租用人進行演唱會，但會推三項短期措施，除了暫停使用威也吊人或機器外，亦須重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，而每日須由康文署同意的合資格人士檢查有關裝置，相信人氣男歌手林家謙下周五（19日）起在紅館舉行的演唱會很大機會可如期舉行。



▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼



進一步調查屏幕懸掛系統裝置和裝工情況

工作小組在會議上，研究現時所掌握的調查發現，而根據實驗室檢驗結果，鋼索斷裂是由金屬疲勞引致，須進一步調查其成因，但特別指出，屏幕懸掛系統的裝置和裝工均可能是引致涉事LED屏幕下墜嚴重事故的原因，工作小組正循這方面作進一步調查。

據了解，實驗室代表有到場解釋涉事綱索的化驗結果，證實鋼索斷裂是由金屬疲勞引致，而現時僅部份結果出爐，早前拆下的涉事大屏幕、升降台等的化驗結果仍未出爐，警方正繼續搜證，以及將涉事屏幕、升降台相關零件，以及連繫鋼索的儀器送往化驗，消息強調金屬疲勞是由多個原因造成，包括鋼材的設計等，工作小組仍須待結果出爐才可進一步調查其成因。

8月1日，由康文署統籌，負責調查紅磡香港體育館嚴重事故原因、提出建議和跟進的工作小組在紅館進行實地調查。(政府新聞處圖片)

仍禁止使用懸空機械裝置

另外，康文署將會在明天如期將表演場地交給下一個租用人進行演唱會。租用人亦同意遵守及積極配合日前公布的三項短期措施：

1. 重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士

2. 暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置

3. 每日必須由康文署同意的合資格人士檢查以上第1項的機械裝置以確保其安全性，保障表演者、工作人員及在場觀眾安全。



翻查資料，人氣歌手林家謙將於下周五（19日）一連三日舉行首次紅館演唱會「SUMMER BLUES」，隨後再在8月24至26日加開三場，即總共6場演唱會，康文署將可如期交場予對方布置場地及演出，惟現時舞台限制遠較之前多，林家謙演唱會的主辦單位會否決定如期舉行演唱會仍是未知之數。

而繼林家謙後，另一男歌手周國賢亦將會在9月2至4日在紅館舉行演唱伯「THE END」，外界亦關注其演唱會會受事故影響。

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼

