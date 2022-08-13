MIRROR演唱會｜阿Mo等舞蹈員受僱形式仍未明　勞工處：正協助辨別

撰文：江麗盈
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MIRROR演唱會上月28日發生嚴重意外，李啟言（阿Mo）在內兩名舞蹈員受傷，其中阿Mo仍留醫深切治療部，意外令公眾關注舞蹈員受聘形式及勞工保障等問題。

按法例，僱主必須於14天內就因工遇意外引致的受傷個案向勞工處報工傷。MIRROR演唱會意外至今已過14日。不過，據演唱會主辦方昨（12日）發聲明，提到演唱會主要是透過一家舞蹈工作室與舞者合作，舞蹈員受僱形式仍未明。勞工處回覆稱已聯絡有關公司，正循多方途徑了解有關舞蹈員的工作模式和受聘形式，協助受傷舞蹈員辨別其身分是否僱員或自僱人士，但未有正面回應有否收到相關工傷呈報。

有勞工團體認為，勞工處調查時要更主動，如傷者暫未能主動提供資料，可向其他演唱會舞蹈員了解，盡早釐清演唱會中舞蹈員的工作模式及受聘形式。

▼7月28日晚　MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼

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大國文化及MakerVille聲明稱透過舞蹈工作室與舞者合作

MIRROR演唱會屏幕墮下意外逾兩周，外界一直關注演唱會中舞蹈員的受僱形式及勞工保障，主辦方大國文化及MakerVille昨日發聲明，當中提及今次演唱會主要透過一家舞蹈工作室與舞者合作，形容舞者是「工作上緊密合作的夥伴」。

《僱員補償條例》規定僱主在意外14日後須向勞工處報工傷

按《僱員補償條例》規定，僱主在工傷意外後，不論該意外或職業病是否引起任何支付補償的法律責任，僱主須在14日內向勞工處處長呈報工傷個案。《香港01》就MIRROR演唱會工傷事宜向勞工處查詢，但該處未有正面回應有否收到相關呈報，並指由於有關個案正在跟進中，不宜透露個案的內容及資料。

勞工處正循多途徑了解受聘形式：對補償個案爭議沒裁決權

不過，勞工處在回覆中提到已聯絡有關公司，正循多方途徑了解有關舞蹈員的工作模式和受聘形式，協助受傷舞蹈員辨別其身分是否僱員或自僱人士。但處方對僱員補償個案的爭議並沒有裁決的權力，如爭議最終未能透過勞工處的協助得以解決，有關個案需交由法庭裁決。

▼MIRROR演唱會中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在伊院深切治療部留醫▼

舞者業界合約或複雜　勞聯譚金蓮：勞工處要更主動調查

身兼勞聯副主席、及勞顧會勞方委員的譚金蓮指，若按聲明所講，主辦方經舞蹈工作室與舞者合作，工傷賠償有機會要由舞蹈工作室負責，但譚金蓮指舞蹈界的合約可以很複雜，仍要視乎工作室與舞者之間是否存在僱傭關係。

不過，她提到，只要工時符合俗稱「4118」的連續性合約，不論是以何種形式受僱，都享有《僱傭條例》下的法定權益及保障，包括工傷及疾病假期等。她建議勞工處要更主動調查，即使受傷舞蹈員未必能親身就工作時數或受聘形式等提供資料，但處方也可請其他舞蹈員提供資料，如排練及演出的時間，盡早釐清受傷舞蹈員的受僱形式。

勞聯副主席、及勞顧會勞方委員的譚金蓮。（資料圖片/羅君豪攝）
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