3000外勞照顧者僅應付兩年需求　孫玉菡將制訂本地人填補方案

勞工及福利局局長孫玉菡今日（14日）在電視節目表示，在第五波疫情期間，政府實施輸入外地照顧者的特別安排，現時逾3,000名照顧者獲批工作，預計能處理未來一至兩年的人手需求，惟僅能應付短期狀況。當局強調希望優先吸納本地人手，又將會探討中後期的處理方案，並審視本地人手能填補多少空缺，期望下半年能夠得出審視結果，並制定相關方案。



▼第五波疫情下，不少院舍出現確診個案▼



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孫玉菡今日在無綫節目《講清講楚》表示，未來將以勞工及社福的工作並重，勞工方面仍繼續處理最低工資的議題，期望本次最低工資水平檢討能夠按時完成，並得到共識。在社福方面，當局關注長者、兒童及復康議題。

孫表示，長者方面，本港65歲以上人口已超過145萬，佔總人口約五分之一。因此希望長者以居家安老為本，院舍照顧則「永遠係後援」，以應對老齡化社會。目前以社區及居家安老為本的長者照顧名額已有6萬個，與院舍照顧名額相約，不過即使實行居家安老計劃，「對院舍需求都係大」，故需解決長遠問題。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，高度關注安老人手問題，尤其是一般照顧員的人手更為緊絀。（梁思行攝/ 資料圖片）

冀放寬安老院舍高度限制增萬個宿位

他續指，政府未來在公屋規劃方面，將預留百分之五的總樓面面積作為福利用途，亦會選擇合適的賣地加入條款，要求競投者要興建社福設施，當局亦積極探討放寛興建安老院舍高度限制以增加宿位，並希望提供更多宿位予長者，料在多管齊下的措施下，將增加一萬個宿位。

問及政府以200億元購置私人處所用作福利用途，孫玉菡指，將善用200億元填補服務空缺，凡符合規劃標準的處所，包括防火、無障礙通道等「我哋都唔放過。」

優先吸納本地照顧員人手

他又指，高度關注安老人手問題，尤其是一般照顧員的人手更為緊絀。目前在補充勞工計劃下，私院可輸入外地照顧員，約佔補充計劃勞工一半以上。而在第五波3至5月期間，政府實施特別安排，現時逾3,000名申請者獲批工作，預計能處理未來一至兩年的人手需求，惟僅能處理短期狀況。當局強調希望優先吸納本地人手，又將會探討中後期的處理方案，並審視本地人手能填補多少空缺，期望下半年能夠制定相關方案。

香港保護兒童會「童樂居」有職員涉嫌虐待多名嬰幼兒被捕，事件引起社會關注。當局將在8月至9月發出中期檢討報告，報告將集中加強監察、服務質素及供應等三大主題。

至於「長者社區照顧服務券」是否恆常化？孫玉菡表示，明年9月計劃結束，要觀察最後階段試驗才能決定是否恆常化，又指現時服務券的使用率「唔差」。

八、九月發表童樂居中期檢討報告

另外，香港保護兒童會「童樂居」有職員涉嫌虐待多名嬰幼兒被捕，事件引起社會關注。當局將在8月至9月發出中期檢討報告，報告將集中加強監察、服務質素及供應等三大主題。孫指打算推出強制舉報虐兒條例，本月會正式諮詢兒童發展委員會，期望在明年上半年提交予立法會審議。