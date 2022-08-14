疫情．最新︱22宗輸入個案料屬黃碼人士　全港1%患者或二次感染

香港疫情在每日4000-5000宗高位徘徊，由政務司副司長卓永興主持的「地區事項統籌工作組」，今日（14日）啟動政府首階段打擊衞生黑點計劃，該為期3個月計劃工作包括清理街道和後巷衞生黑點、鼠患黑點等，以及拆除危險或棄置招牌，一直至10月會着力清理全港600多個衞生和街道管理黑點。卓永興今日落區後表明，未來或需要增加閉路電視數目及上調亂拋垃圾的罰款。



本港今（14日）新增4979宗確診，包括215宗輸入個案，屯門醫院5歲9個月大女童危殆個案，今日情況未好轉仍然危殆，她的11歲家姐亦已確診，但此前已打齊針，情況況穩定只有少許喉嚨痛。



昨日疫情總覽：



【17:05】將軍澳維景灣畔第6座封區檢測，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（八月十五日）約中午十二時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:45】張竹君指，約有百分之一的患者，曾有確診紀錄，相信是二次感染的個案。她又提到，有22宗輸入個案是在抵港第4至7天後揪出，料屬於黃確人士。

【16:40】張竹君指，本港新增4979宗確診，當中輸入個案佔215宗。她又指，昨日本地個案中，有25宗經核實後是屬於輸入個案。

她又指，截至8月11日的數據，懷疑BA.4/5的變種病毒株分支，佔23.1%，懷疑BA.2.12.1佔7.3%，其餘是其餘BA.2.2。

關慧敏指，5歲危殆的女童仍要調查傳染源頭，暫未有結果，而其姐姐情況仍穩定，只是有少許喉嚨痛。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席疫情記者會，交代最新情況。

關慧敏指，現時有1690名病人留醫，再增4名病人危殆，累計31名病人危殆。至於昨日公布的5歲危殆女童，情況無變仍在屯門醫院留醫。她的11歲家姐亦已確診，同樣留醫屯院，情況穩定。

此外，新增3名病人不治，年齡介乎80至89歲，其中2名長者無打過針。其中一名打齊三針的89歲男子，本身有糖尿、血壓、心律不正常，他於8月11日在家暈倒，抵急症室沒有生命表徵，下午證實死亡，個案死因庭跟進。當晚醫院收到家屬的電話通知其太太亦確診，故已通知警方及公眾殮房注意，經與衞生防中心核對後，發現死者於8月11日暈倒同日的中午，曾到社區檢測，結果是CT值21左右，但為何會去檢測則沒有紀錄。

【11:00】卓永興表示，閉路電視有助監察打擊衞生黑點，目前有300多個監察電視，會視乎需要增加數目。他又指出，很多衛生法例訂立已久，例如亂拋垃圾定額罰款1,500元已經制訂近20年，有市民提議上調至1萬元，當局考慮修例時會研究合理性，認同罰則要有阻嚇力。對於巡查衞生黑點被指「做Show」，卓永興表示，這些形容詞有「做完就算」的意思，但政府的行動是會持續。

【10:40】卓永興在一眾官員陪同下，巡視後巷的垃圾堆積情況，發現有被棄置的電單車已是「溶溶爛爛甩皮甩骨」，交由前線清潔工作人員移除。他強調，政府在維持香港清潔責無旁貸，但若市民在政府進行清潔時不斷丟棄垃圾，只會在「你清我掉」的夢魘中不斷輪迴，美麗清潔的香港不會出現。

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【10:30】政務司副司長卓永興巡視完太子一帶後，稱後巷亂掉垃圾情況不堪，若然政府一面清理，但市民一面掉垃圾，這個「你清我掉」的夢魘將不斷輪迴。他稍後轉到九龍城會同民政及青年事務局局長麥美娟巡視區內「三無大廈」情況，中午則與發展局局長甯漢豪巡視深水埗區內違規招牌問題。



【10:20】政務司副司長卓永興和環境及生態局局長謝展寰今日（14日）視察後巷衞生黑點後會見傳媒。

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▼8月12日 政府跨部門代表交代「地區事項統籌工作組」打擊衞生黑點計劃▼



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▼打擊衞生黑點計劃工作包括清理街道和後巷衞生黑點、鼠患黑點等▼



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▼8月13日部份強檢大廈▼



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▼8月13日部份確診大廈▼



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▼8月11日 政府統計處公布常住人口減少至729萬人▼



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▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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▼8月10日起強制檢測公告▼

