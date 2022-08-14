兒科醫生江俊達誤診兩個月大女嬰尿道炎　停牌1個月緩刑一年

兒科專科醫生江俊達涉嫌於2018年10月至11月期間，誤診一名出紅疹的兩個月大女嬰患上尿道炎，建議女嬰入院驗尿，並處方抗生素服用。女嬰的母親其後再向另一名醫生求診，發現女兒並沒有感染尿道炎，醫務委員會今日召開紀律聆訊並作出判刑，江俊達被控專業失當停牌1個月，緩刑12個月。



案情指2018年10月18日，一名兩個月大女嬰因身上出紅疹，母親於是帶她前往江俊達工作的私家醫院求診。當時江指，女嬰可能患上尿道炎，需要入院進行尿液測試。翌日，因應江建議，女嬰進行種菌化驗，以確定是否患上尿道炎。

醫務委員會今日召開紀律聆訊並作出判刑，江俊達被控專業失當停牌1個月，緩刑12個月。（鄧宇詩攝）

至10月22日，種菌結果顯示女嬰體內有兩種病菌，江俊達為女嬰處方抗生素口服藥物治療。女嬰的母親其後於11月9日再向另一名醫生求診，醫生再為女嬰做檢查後證實，並非患上尿道炎。

醫務委員會認為，被告沒有使用適當的方法收集病人尿液、誤診病人患上尿道炎以及錯誤處方抗生素口服藥物，因此被判停牌1個月，緩刑12個月。